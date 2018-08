Rafa Mora deja K.O a Lydia Lozano: "Tu marido fue un baboso con Mónica Hoyos"

Ante los numerosos frentes que tiene abiertos Rafa Mora con el resto de colaboradores de 'Sálvame', el extronista de 'MYHYV' propuso esta semana hacer un polígrafo en el que las preguntas las pusieran sus compañeros de programa para así demostrar que está en poder de la razón.



Rafa Mora ha debido pensar eso de que "en el amor y la guerra cualquier agujero es trinchera" y se ha colocado como Gary Cooper, solo ante el peligro en el centro del plató de 'Sábado Deluxe'.



Y quien se ha llevado un buen revolcón, no sabemos si con razón o no, ha sido Lydia Lozano. Ante la pregunta de si Mónica Hoyos y Rafa Mora estaban compinchados para hablar de Lydia Lozano la semana anterior en 'Sábado Deluxe', el polígrafo ha determinado que sí.



Y Rafa Mora daba su explicación particular sobre lo que realmente sabe de la enemistad que existe entre Mónica y Lydia.



Según recoge Exclusiva Digital, el musculoso y presumido colaborador afirmó que Mónica le explicó que un día que Charly, el marido de Lydia Lozano, y Monica Hoyos compartieron fiesta "como que era excesivamente cariñoso con ella, que era un poco baboso"



En fin, un zasca en toda la boca de la veterana colaboradora que, como decimos, sea verdad o no, causó su efecto en Lydia a quien no le gusta que saquen a relucir públicamente a su marido -casualmente siempre hablan de él sobre presuntos affaires con terceras personas-, y que respondía "Yo iba a hablar pero ya no voy a hablar. Ya estuvo aqui Maribel Sanz para decir que Charly le había tirado los tejos"