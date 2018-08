Los 13 famosos que van a concursar en 'GH VIP'

No deja de ser paradójico que un programa de Telecinco sugiera o especule con los concursantes que van a participar en la próxima edición de ‘GH VIP'. Dato que se supone conocen con exactitud al tener acceso a los dados de la cadena, pero que utilizan como contenido para crear una expectativa con el reality de convivencia de famosos.



Según informa ‘Socialité', el programa que presenta Maria Patiño al mediodía de los fines de semana en la cadena de Fuencarral y que obviamente dispone de información privilegiada, estos podrían ser los 13 concursantes de ‘GH VIP', programa con el que Telecinco tiene la confianza conseguir una audiencia similar a la conseguida en la última edición de ‘Supervivientes' por lo que ha puesto como presentador del formato a Jorge Javier Vázquez, en detrimento de Jordi González



⦁ Apolonia Lapiedra (Actriz porno)

⦁ Kiko Matamoros (siempre tiene que haber un representante del clan familiar Matamoros)

⦁ El ex superviviente Logan (Un nombre que ponemos en duda por reiterativo)

⦁ Chabelita Pantoja (Único concursante confirmado)

⦁ Sofía Suescun (La última ganadora de ‘Supervivientes' ha lanzado el globo sonda de que le gustaría participar para ganar)

⦁ Gustavo Gonzalez

⦁ Miriam Saavedra (Ex novia de Carlos Lozano)

⦁ Oriana Marzoli (Tras su paso como colaboradora de los debates de Supervivientes)

⦁ Aramis Fuster

⦁ Alba Carrillo

⦁ Bárbara Rey

⦁ Tamara Falcó

⦁ Maite Galdeano (madre de Socia Suescun)



En cualquier caso, y como dicen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, ya queda poco para conocer con seguridad quienes serán definitivamente los concursantes famosos, frikis o populares que se recluyan en la casa de Guadalix de la Sierra.