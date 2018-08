Monumental abucheo a 'Sálvame' en la plaza de toros de Cuenca

Si fueran futbolistas lo pasarían fatal ya que no están acostumbrados a jugar en campo contrario donde el equipo visitante es abucheado, silbado e insultado desde que pisa el terreno de juego.



Los de 'Sálvame', acostumbrados a jugar en su propio terreno, se han sentido molestos porque este domingo eran abucheados cuando fueron a la plaza de toros de Cuenca a cubrir el regreso de Jesulin de Ubrique a los toros.



La inmensa mayoría del público al unísono, entre quienes se encontraba el padre de María José Campanario, a la sazón suegro del torero de Ubrique, gritaban "¡Fuera! ¡Fuera!..." a Omar Suárez reportero del programa de las tardes de Telecinco y el cámara y ayudante de producción que le acompañaban.

Imaginamos que no esperarían ser recibidos con flores después del histórico trato que desde 'Sálvame' llevan dispensado a Jesús Janerio Bazán y toda su familia.



De ahí nuestro encabezamiento, pero como si fueran sumos sacerdotes judíos de siglo I, se rasgan las vestiduras y dicen que el rostro del padre de María José Campanario era "la viva imagen del odio y del rencor, quien continua su cruzada contra ‘Sálvame' y convierte un día supuestamente feliz, en una nueva venganza contra el programa", según recoge la web de T5.



Pero es que además Omar Suarez dice que se hizo caquita: "Pasé miedo en Cuenca porque no solo fueron abucheos",



Al finalizar la faena, los cámaras siguieron a los toreros y Omar se quedó solo.

"Me empiezan a tirar de todo, botellas de plástico, latas... y me dio miedo que la gente se contagiase y se animase también a tirarme cosas... francamente no entiendo nada. Esa gente no es Cuenca, es una minoría"