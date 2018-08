Carlos Lozano llama "Ginebrez" a Mila Ximénez y tiemblan los cimientos de 'Sálvame'

Sálvame' conectaba este lunes por teléfono con Carlos Lozano para desmentir una información que acababa de dar Gustavo González en la que aseguraba que el presentador había estado con una chica ecuatoriana. Pero antes, Carlos ha querido advertir a Mila Ximénez: "Lo de chungo, sobraba". Poco después, el que fuera primer presentador de 'Operación Triunfo' en TVE, llamaba "Ginebrez" a la ex mujer de Manolo Santana, lo que desataba la furia de ésta.



Según han transcrito nuestros compañeros de Exclusiva Digital, el rifirrafe con la enorme bronca final transcurría de la siguiente manera:



Carlota: "¿Cómo estás amigo?"



Lozano: "Bien, ya no estoy tan calentito, estoy más tranquilo, pero a ver mi niña, nada, primero a Mila, Mila no la vamos a tener más, lo de Carlos Lozano chungo, buaf sobra, no te voy a contestar más, ¿vale? no quiero decirte más. Ah y lo de que voy por dinero, como comprenderás no vamos a ir sin dinero. Simplemente, nada más, no quiero discutir contigo. ¡Gustavo! por favor, que por eso te llamo. Mira que tu noticia es falsa, no vas a contrastar nada porque yo no estoy con nadie en tres años, jamás he sido infiel a Miriam Saavedra..."

Gustavo: "Eh, eh, eh Carlos, yo no he dicho que hayas sido desleal, he dicho que en la etapa en la que has dejado..."

Lozano: "Pues no, que estoy intentado relajarme...Gustavo que no te voy a decir nada. Que ya te digo yo que es mentira ¿Vale? Yo te amigas por todos los lados, pero amigas solo de hablar. Antes de Miriam puede existir cualquier chica, hasta de Texas. que me estás contando"



Carlota: "Una cosa Carlos, desmientes que tú hayas tenido una relación en un descanso con Miriam ?"



Lozano: "Por eso he llamado, porque tampoco vais a decir cosas que no son. Yo no he engañado a Miriam en absoluto porque he estado muy enamorado de ella. Y ya está. Y que más podría deciros, ah bueno que a lo que voy, si Miriam según dice Belén no ha hecho un montaje, pues está claro que si ha sido desleal conmigo. Y luego otra cosa, el chico este cuyo nombre no quiero acordarme, sus respuestas son siempre antiguas, tanto las de Miriam como las de él, porque sería tan sencillo como decir yo no he tenido nada con esta mujer. Pero por qué no hablan?. Mira yo podré pecar de claro y de sincero y de que podré decir las cosas a veces un poco duras y chungas, ¿vale?, bueno todos tenemos nuestros momentos pero soy claro ¡coño!. Aquí lo que se trata es que se da muchas vueltas a la tortilla y se hacen preguntas que se quedan sin contestar, entonces me gustaría que contestara Miriam y ya está. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte. Y a Mila que no empecemos con las guerras"



Mila: "¡Que yo tampoco quiero guerras pero lo que me molesta de ti es que juegues a ser un personaje que no eres!. Te sientas en un plató con una dignidad que ya no tienes. Rafa Mora lo dijo muy bien. Que no escupas contra un programa como este cuando tú participas activamente. Que no escupas contra la gente que cuenta tus cloacas porque tú últimamente vienes de contar tus cloacas con las dos, tu mujer y con tu ex, punto y pelota. Ya está!"



Lozano: "Mira Mila, Mila, Mila... estás muy equivocada. A ver mi niña, yo no he entrado en un plató de televisión sin no es porque a lo mejor la madre de mi hija ha dicho algo. Mira el que calla otorga. Yo no voy a permitir que tú cuentes mentiras mías o Miriam o quien sea, entonces como no quiero y no lo permito, no me quedo en mi casa callado. Voy, la monto y la lío"



Mila: "Cada vez que te pierdes te encuentran en el 'Deluxe'. Tienes un radar que vamos..."



Lozano: "Mila que yo no tengo ganas de discutir"



Mila: "Ni yo tampoco pero ya que estoy aquí digo voy a echar un rato. Porque yo no reculo ¿sabes?"



Lozano: "Que yo no vivo de esto. Qué estás muy equivocada, que a mí no me da el dinero esto tía"



Mila: "¡Que a mí no me llames tía, que me molesta. Eso se lo llamas a tus ex..Pero que lenguaje es este!"



Lozano: "Vamos a ver te llamo tía porque tú me has llamado cosas peores, el lenguaje es el tuyo porque tú me has llamado chungo. Porque tú eres "Ginebrez" Mila "Ginebrez" ..."



Carlota: "No, no, no, no, nooooo Carlos, nooooo...Carlos escúchame, no digamos cosas. Todos tenemos recursos suficientes. No puedo permitir que hagas lo que has hecho"



Lozano: "Pero a Mila si le permites que diga lo que ha dicho. ¿O sea que ella me puede llamar chingo y yo no la puedo llamar Ginebrez?"



Mila: "¿Qué ha dicho...? ¿Qué ha hecho...? ¿Pero que me ha dicho? ¿Perdonaaaa" Carlos ¡Escúchame! ¿Sabes como te voy a llamar yo a ti? ¿Qué haces en los afters...? ¡Chungo! ¡Pandillero!"



Carlota: "Mila mírame a mí, ya"