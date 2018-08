Kiko Hernández, condenado a prisión por apropiación indebida, se permite criticar a Chabelita

El universo 'Sálvame' no deja de sorprendernos cada día. Cuando no es por el régimen la 'ley del embudo' que practican (es decir para ellos siempre la boca ancha y para los demás la estrecha. O sea que ellos pueden descalificar, insultar y vejar a cualquiera pero que nadie les califique a ellos porque se ofenden) es por algún esperpento que montan, o es porque se 'rasgan las vestiduras' cual fariseo que actúa ofendido.



Pero lo más llamativo, por no decir lamentable de este 'universo' o mundo paralelo que han creado cual si fuera una casa de 'Gran Hermano', es la osadía y cara dura que derrochan algunos de los colaboradores del programa.

Tal es el caso de Kiko Hernández, un individuo que está condenado por el Tribunal Supremo a 6 meses de cárcel mas indemnización, por apropiación indebida, y que cada tarde se permite desde Telecinco el lujo de calificar, criticar, insultar, retar o cantar las cuarenta, como si fuera un ser supremo o superior en poder de la verdad y sin tacha alguna, a todo aquel que toque hablar en el programa.



Lo último del colaborador que salió de una de las primeras ediciones de 'Gran Hermano' ha sido este lunes. Según recoge la web de Telecinco, en el 2016 Kiko Rivera dejó plantados a los organizadores de un bolo y parece ser que dos años después su hermana Chabelita ha hecho algo similar con los mismos empresarios.



Kiko Hernández, tal y como informan nuestros compañeros de Exclusiva Digital, y como si la cosa fuera con él, se mostraba indignado y explicaba en 'Sálvame' los argumentos que, supuestamente (y este supuestamente lo decimos nosotros) había dado la hija de Isabel Pantoja: "Esa señora, Chabelita, que tenia cerrado este bolo en Benidorm y había cobrado por adelantado 1.500 euros, llama por teléfono su representante Sonia para decir que no puede ir. Pero la culpa es vuestra por contrata a ésta."



"Primero dice que no puede ir por salud, luego porque está en Miami. A última hora del viernes por la noche los operarios quitando los carteles que la anunciaban por todo Benidorm" Finalmente, el colaborador destapaba el que según él es el verdadero motivo: "Dice que no va por toda la que hay liada con la fotografía en la que se le ve con Juan en Matalascañas", y ha explicado las condiciones que ha puesto para poder ir: "Dice que la única forma es que le pague el doble".