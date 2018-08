Alba Carrilo, experta en separaciones, opina con un zasca sobre la de Kiko Matamoros

Alba Carrillo es una mujer aparentemente sin filtros. Sus apariciones en programas de televisión no dejan indiferente a nadie la mayoría de ocasiones. Esta mañana la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha opinado sobre la exclusiva que traía una revista a su portada: La separación de Kiko Matamoros y Makoke, después de 20 años de vida en común y casi dos de matrimonio.



La ex de Fonsi Nieto y Feliciano López decía sin pelos en la lengua y tras una posterior cierta crítica que le hacían sus compañeros colaboradores del programa que presenta Sonsoles Ónega:

"Cuando me he despertado y he visto esa portada que nos ha dejado patidifusos, lo primero es que no puedo decir que me alegro y no me gusta hacer leña del árbol caído como él ha hecho muchas veces por ejemplo cuando yo me separé que ha sido superdesagradable, superinjusto, pero es normal que Makoke haya finiquitado la relación con este señor, no me extraña absolutamente nada. Ahora a ver sis tus amigos te invitan a sus cumpleaños y a cenar y todas esas cosas. Ella, que si que tiene muy buenas amigas, esto es verdad, estará bien seguro. Luego dicen en la revista que ha sido por problemas externos a la pareja, los problemas de Kiko con sus hijos. O sea que si pueden afectar los problemas externos a las relaciones de pareja ¿No? "