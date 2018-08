El sucio comentario de Mila Ximenez sobre Chabelita que podría terminar en un Juzgado

Este martes 21 de agosto 'Sálvame' creaba una nueva polémica al publicar una fotografía en la que se ve a Chabelita Pantoja posando con el guardia civil componente de la Manada. Una imagen que fue tomada en la Feria de Abril de Sevilla del 2016, un mes antes del prsunto sucio comportamiento de los miembros de esta pandilla en Pozoblanco y obviamente de los sucesos en San Fermín 2016 por los que fueron condenados.



La típica y clásica foto que se hacen a diario los famosos junto a un admirador o fan que les pide que se fotografíen con ellos.



Pero el programa de las tardes Telecinco fue un poco más allá y, como recoge Exclusiva Digital no solo publicó la imagen, aunque Carlota Corredera dejaba claras las fechas, sino que algunos colaboradores se dedicaron a especular e inventar (como dice la hija de Isabel Pantoja) sobre si tenían amistad y habían estado posteriormente e incluso sobre la vida de Chabelita, tal es el caso de Mila Ximenez que hizo todo un ejercicio de juicio de valor gratuito digno de acabar en un juzgado. Aunque quizá lo pero fuera el silencio de Carlota Corredera ante ello. Por mucho menos el día anterior mandó callar y colgó el telefono a Carlos Lozano.

Ni soy hater de Mila Ximénez ni fan de Chabelita, pero este comentario de la colaboradora requiere una rectificación o denuncia. Lo peor de la tarde y ya es difícil. #chabefoto pic.twitter.com/CYlYVgl10j — Miss Kokoro (@KokoroMiss) 21 de agosto de 2018

Mila: "A nosotros esta foto nos espeluzna, pero yo tengo la sensación de que a esta señorita esta foto no solo no le espeluzna sino que le pone. Lo he dicho un millón de veces. Cuando tenemos nosotros informaciones de Chabelita, en Sevilla, en un local muy concreto que no voy a dar el nombre, a Kiko, a mí y a mucha gente nos dicen 'cuidadito con esta niña, porque como llega una cierta hora y pierde absolutamente el equilibrio emocional, se puede ir con este chico, se puede ir con otro, se puede ir con los cuatro de la Manada también si hace falta. No estoy diciendo nada extraordinario"