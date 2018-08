Kiko Matamoros: “Estoy hasta los huevos de Sálvame, de esa productora y la casa"

Kiko Hernández ha querido contrastar con su amigo y compañero Kiko Matamoros las informaciones, y sobre todo especulaciones que se estaban manejando en ‘Sálvame' sobre su separación de Makoke.



El presentador del programa de las tardes de los jueves en Telecinco llamaba al patriarca del clan Matamoros y ponía el manos libres y su sorpresa era monumental con la respuesta que recibía del ex de Makoke: "Os podéis ir todos a la mierda",



Todos se quedaban cortados al escuchar esas palabras, sobre todo Kiko Hernández que no daba crédito y volvía a llamar a su "amigo" Matamoros.



Este continuaba en la misma línea de enfado y tras cargar contras sus compañeros y el programa volvía a colgar:

"Que estáis diciendo muchas barbaridades, muchas mentiras, estáis haciendo daño a mucha gente y ya está bien. Y lo que tengáis que decir haber si aprovecháis y me lo decís a mí a la carita cuando esté allí"

Tras seguir insistiendo Hernández en que le dijera que le pasaba, Matamoros añadía:

"Me han molestado muchas cosas de las que se han dicho... yo no sé por qué cojones soy tan gilipollas de regalarle tantos minutos a ese programa, esa productora y a esa casa. ¡Estoy hasta los huevos de todo ya!"

El presentador de los jueves de 'Sálvame' no lo podía entender y seguís insistiendo con una tercera llamada en la que ha sido cuando Matamoros ha querido dar alguna explicación de su enfado teniendo aún frases como la que pone en evidencia a los espectacores y que más o menos venía a decir que cuando entran en el terreno de la especulación los 2 millones de analfabetos que tienen se lo creen...