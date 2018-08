Sofia Suescun pillada en topless en Mykonos

Sofia Suescun, ganadora de la última edición de 'Supervivientes', ha sido pillada haciendo topless mientras pasaba unos días de vacaciones en la isla griega de Mykonos junto a su novio, pareja o amiguete -que ya no sabemos realmente lo que son- Alejandro Albalá.



La revista Cuore trae a su portada una imagen de la que tambien fue ganadora de 'Gran Hermano', quien se ha dejado llevar por la libertad de ser una desconocida en el extrajero para mostrar sus encantos ocultos al sol.



Según recoge Exclusiva Digital, el polémico fotógrafo Jordi Martín se ha hecho eco de las fotografías en su perfil de Instagram diciendo: "Hoy tenemos portada de mi querida Sofía. Solo anticipo una cosa, estas fotos van a dar mucho que hablar...".

Todo apunta a que el paparazzo podría haber realizado las fotografías, por lo que dada la amistad entre ambos deberíamos preguntarnos si ha sido algo pactado y preparado entre ambos.

Lo cierto es que la pamplonica está muy orgullosa de su cuerpo y no es la primera vez que ha posado en topless. A la ex gran hermana le gusta tomar el sol sin ropa y ya lo compartía en sus redes hace un año.





Pero esta no es la única portada que protagoniza Sofía esta semana. La ganadora de 'GH 16' se ha vestido de novia para la revista 'Lecturas' afirmando que podría estar prometida. "Alejandro Albalá me pidió matrimonio, pero la hizo antes de que rompiéramos la última vez". Como la pareja rompe y se reconcilia cada día, realmente no sabemos en que situación están actualmente.



Parce que Sofía tiene claro el tipo de vestido le gustaría llevar en el gran día. "Elegiría un vestido de estilo sirena, en cuanto me lo puse me sentí como una princesita, qué sensación tan mágica. Me han entrado ganas de casarme pero por el momento, cuando encuentre a la persona adecuada con la que quiera pasar el resto de mi vida, le pediré matrimonio" ha comentado.