Así actua Isabel Pantoja, de intentar ocultarse a sonreír y enviar besos a cámara

Este viernes 'El programa del verano' emitía las primeras imágenes de Isabel Pantoja después del escándalo de las fotos de su hija Chabelita con un miembro de 'La Manada' y tumbada en la cama junto a un hombre desnudo.



De negro, con el pelo recogido y unas grandes gafas de sol se mostraba Isabel Pantoja en las primeras imágenes de ella tras la publicación y emisión por parte de 'Sálvame' de la foto de su hija Chabelita junto al guardia civil miembro de la Manada en la Feria de Abril del 2016.



Según recoge Exclusiva Digital, la cantante parecía sorprenderse ante la presencia de las cámaras llegando a hacer incluso unos aspavientos de desagrado a su llegada a un restaurante de Sevilla, donde había quedado a comer con Aneth Style, amiga íntima.



Tras intentar esconderse detrás de unas columnas, la tonadillera entró en el local saliendo dos horas después con una amplia sonrisa (recordaba aquella famosa de 'dientes, dientes' que le decía a Julián Muñoz) y sin querer entrar en ningún tipo de polémica contestaba "Estoy muy bien gracias". Pantoja se despedía con unas palabras dirigidas a su amiga Aneth y a continuación se subía al coche que le esperaba desde donde enviaba un beso mirando a cámara antes de poner rumbo a Cantora.



Posteriormente, Aneth, la amiga de Chabelita, dio más detalles de su comida con Pantoja. "Ha sido algo normal, como cuando se encuentran dos amigas para comer". Además, asegura que no fue un encuentro acordado para hablar de las últimas polémicas que han sacado los programas de Telecinco sobre Isa Pantoja. "Es algo que ya estaba pactado desde antes de mi llegada de Perú. Yo la quería ver y ella me quería ver a mí. No había más trasfondo", añadiendo Aneth: "Pase lo que pase no vamos a cambiar nuestras formas de vivir ni nuestros planes".



Al preguntarle por el estado de ánimo de Pantoja, la amiga de Chabelita se ha deshecho en elogios: "Maravillosa, preciosa, regia, radiante".