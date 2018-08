Carlos Lozano da la bestial receta para 'hacer' Sálvame

Carlos Lozano mantiene una guerra sin cuartel contra 'Sálvame'. No vamos a decir que el culpable de ello sea él, pero algo de culpa tuvo el día que tomó la decisión de entrar en 'GH VIP' con la promesa de que después se quedaría como presentador en Mediaset. Parece nuevo el bueno de Carlos con todos los años que lleva de oficio en la profesión.



Tras su peripecia por el reality encerrado en la casa de Guadalix de la Sierra, Lozano era un personaje 'ad hoc' para 'Sálvame'. Y ya sabemos todos lo que ocurre en 'Sálvame'. Te miran como CSIs para buscar en tu intimidad y sacar a la luz, con su inconfundible estilo, todo aquello que pueda ser objeto de crítica.



Así las cosas, y aunque en cierta forma le haya sido rentable económicamente a quien fuera presentador de 'Operación Triunfo', hicieron famosa a su novia Miriam Saavedra, con sus rupturas y malos rollos con Mónica Hoyos ex mujer de Lozano, y siempre que tuvieron ocasión especularon con oscuras actuaciones del presentador.7



Según recoge Exclusiva Digital, tras su última intervención en 'Sábado Deluxe', y la llamada telefónica del lunes pasado, donde no se pudo aguantar y llamó "Ginebrez" a Mila Ximénez, Carlos Lozano ha decidido utilizar otro altavoz para opinar sobre 'Sálvame' y sus colaboradores.



Estos eran los tuits que publicaba Lozano esta tarde en los que se despacha a gusto:

"Sexo , mentiras y cintas de vídeo " Cuando difamar , inventar y manipular al público se convierte en un fin a Sálvame le importa un bledo el medio que se utilice . Ahora toca el turno a cualquiera que diga haber mantenido una relación conmigo . Por lentejas baila el perro" . "Perfiles que se buscan: necesitadas de dinero sin oficio conocido y ganas de notoriedad . Creo que además les regalan un bocadillo a la salida . ¿Este es el periodismo de el que presumen ?" "Ingredientes para hacer un programa de audiencia: coja siete tantos con iniciativa, añada sus antecedentes penales , y psiquiátricos. Agregue un personaje conocido por su trabajo durante 35 años entero(ya se encargarán los anteriores de triturarlo con mentiras, insultos y gritos)." "Cuando tenga la mezcla siéntelos en un plato y añada unos aplausos comprados. Este plato es muy amargo se recomienda tomar omeprazol," "Cuando más de lo mismo no sirve de nada y es imposible defenderme frente a una multitud que tiene 24h semanales para seguir calumniándome solo me queda un recurso: una defensa justa pasa por la igualdad de armas: cara a cara y uno a uno. El guante está echado..."