Carmen Borrego asume su físico: “Nunca he estado muy contenta con mi cuerpo”

Carmen Borrego se sentaba este viernes en 'Sálvame' para ejercer su función de colaboradora del programa. La hija menor de María Teresa Campos habló de la vuelta este sábado de su hermana Terelu a Telecinco, sentándose en el plató del 'Deluxe' donde hablara sobre su estado físico actual, y también habló de la próxima entrega de ‘Las Campos' junto a Nuria Marín, presentadora de 'Sálvame' los viernes.



Momento en el que ha analizado su aspecto físico a partir de tres fotografías. "Nunca he estado muy contenta con mi cuerpo. Tampoco he sido una persona acomplejada pero no soy de las personas que le gusta mirarse al espejo", aseguraba la hermana de Terelu Campos.







Recordamos que en el próximo episodio del personal reality de 'Las Campos' Terelu y Campos tienen un especial protagonismo ya que las dos se pondrán en manos de los profesionales de una clínica especializada en estética corporal para modelar su físico. Las hijas de María Teresa Campos quieren lucir un cuerpo más esbelto y para ello van a intentar adoptar hábitos más saludables de alimentación, pero también de ejercicio físico. Los primeros avances no tienen desperdicio, pues ambas tienen que hacer auténticos esfuerzos por no sucumbir a la bollería industrial ni a otros caprichos incompatibles con el objetivo que han decidido marcarse.