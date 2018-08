Terelu Campos deja muda Lydia Lozano tras propinarle un brutal zasca

Este sábado Terelu Campos se sentaba como invitada en el 'Deluxe' para ser entrevistada tras la intervención quirúrgica a la que se sometió hace unas semanas y los días de descanso que ha pasado en Málaga.



Además de para hablar de 'su cáncer', la hija mayor de María Teresa Campos fue preguntada por los colaboradores sobre su presunta relación con un tal Salva.



Pero como suele suceder cuando el entrevistado es un compañero y conoce las debilidades de quien le hace las preguntas, Lydia Lozano salió mal parada ante una simple pregunta que realizó



Según recoge Exclusiva Digital, Lydia quería saber si ha habido más besos entre Terelu y Salva, además del que ha publicado una revista. Pero Terelu no quería contestar y respondido a la veterana colaboradora con otra pregunta: "¿Y tú te acostaste anoche con Charly?"



Una contestación que dejaba cortada a Lydia a quien no le parecía bien y que no entendía la ironía que su compañera le dijo que había utilizado con ella, produciéndose un pequeño pique entre ambas.



Lydia: "Te quiero hacer una pregunta ¿Ha habido más besos que ese?"



Terelu: "¿Te acostaste anoche con Charly?"



Belén Rodríguez: "Hombre no es lo mismo no estoy en la portada de una revista"



Lydia: "Gracias Belén. Yo no estoy ahí, el titular de HOLA no ese ese y de mis vacaciones no voy a hablar obviamente"



Terelu: "Aquí el que sea más listo para pillarlo, que sea listo para pillarlo. ¿De verdad te has enfadado con lo que te he dicho?"



Lydia: "Si"



Terelu: "Ah pues entonces te pido disculpas porque no era para ofenderte ni nada parecido: Además creía que entendías por qué he hecho eso respecto al conocimiento que nos tenemos todas, hija, y me he equivocado"



Y todo esto sucede porque Lydia no tiene el carácter y fuerza suficiente para contestar a Terelu Campos. Si hubiera sido cualquier 'chikilicuatre' el que le hubiera respondido de esa forma, seguro que la que fuera colaboradora del mítico 'Tómbola', hubiera saltado contestando: "Aquí las preguntas las hago yo" o "Tu eres quien cobras al sentarte ahí"... Pero con Terelu la cosa cambia porque sabe que si la replica de esa forma tendría seguramente algún tipo de consecuencia.