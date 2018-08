La indignación de una señora con Terelu Campos por la contínua 'venta' de su cáncer

Partiendo de la base de que cada uno es muy dueño de hacer con su vida lo que quiera y explotarla de la forma que estime mejor y más provechosa, la exposición mediática que está haciendo Terelu Campos de su enfermedad (cáncer de mama) tanto desde Telecinco como desde la revista ¡HOLA! debe entender que no está gustando en general, por lo que debe asumir las criticas y voces que se levantan contra ella.



Según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, particularmente duro es el comentario que ha escrito una usuaria de Facebook en el que no deja en buen lugar la forma de proceder de la hija mayor de María Teresa Campos, y que reproducimos a continuación:

"¡Increíble! Cuando una mujer ha tenido este gravísimo problema esta maldita enfermedad de (cáncer de mana) este cáncer o cualquier otro aunque este es el que ahora mismo nos ocupa, no se sienta en un programa a hablar a no ser que lo haga para ayudar a otras mujeres que por supuesto y a mi manera de pensar no lo está haciendo. ¿No tiene claro hacerse una doble mastectomía? Cuando una mujer lo tiene claro lo habla con su oncólogo desde el minuto cero. No tiene genética, no le han dado en esta segunda operación quimio ni radio y me alegro inmensamente, su madre María Teresa Campos salió cuando su hija salió de la operación diciendo que su hija estaba muy bien, que no tenía nada, que todo había salido perfecto.

Cuando es maligno normalmente se hace la mastectomía sobre la marcha, por desgracia conozco a varias mujeres que así lo sufrieron y ella no la tiene hecha, repito me alegro y mucho, pero ¿alguien me puede decir a qué está jugando esta mujer? ¿Alguien me puede explicar a que está ayudando esta señora a mujeres que si lo padecieron y padecen? ¿Todo por dinero vale?"