Sigue la escabechina en TVE: Javier Cárdenas se queda sin su 'Hora punta' del late night de La1

Al final parece que Javier Cárdenas no va a tener su 'Hora Punta' en el late night de La1 de TVE. Tras ser sustituido en el acces prime time por Raquel Sánchez Silva, el presentador, muy denostado por un sector de la crítica, solo tenía la posibilidad de haber un programa semanal, eso si con mayor presupuesto que le compensara por los diarios que no iba a hacer.



Pero según informa Exclusiva Digital, el nuevo equipo directivo de RTVE, que parece campar a sus anchas cual apisonadora sin respetar nada ni a nadie, ha decidido que no se hará 'Hora Punta' en su versión semanal ni incluso presentándolo otra persona como les ha planteado Cárdenas. Imaginamos que tendrán una clausula en el contrato que tuvieran que les permita romperlo.



Así Cárdenas da por finalizado su paso por el Ente Público, tras dos años en los que ha sido objeto de críticas feroces, muchas de ellas sin lógica ni motivo y que otro presentador no hubiera recibido.



Tras la salida de José Antonio Sánchez como presidente de la Corporación RTVE, se rumoreó que Cárdenas ya no volvería a TVE, algo que el propio presentador desmintió en su momento. Toca escabechina en RTVE y pocos se libran o van a librar de que sean tirados a la cuneta.