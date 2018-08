Terelu Campos no entiende como su madre y su hermana pueden tener mocos todos los días

En el episodio de de personal reality de 'Las Campos', que ha emitido Telecinco este martes, hemos visto como las hijas de la matriarca del clan familiar iban a acometer un proceso de mejoramiento de su imagen física mediante una correcta alimentación, ejercicio e incluso retoques estéticos.



Según recoge Exclusiva Digital, Terelu y Carmen iban algo nerviosas rumbo a probarse las fajas faciales que tendrán que utilizar después de sus intervenciones estéticas, y durante el trayecto el tema de conversación de las hermanas Campos han sido: los mocos.



A Terelu Campos le da la impresión o tiene la sensación de que su madre y su hermana son las reinas de los pañuelos de papel y no entiende cómo pueden tener mocos todos los días. Pero además, no entiende por qué no se suenan la nariz cómo las personas normales y lo hacen de la manera en que lo hacen

"Mira que eres escatológica" decía Carmen a su hermana



A lo que esta respondía: "Sonarse los mocos es algo natural, como hacer pis o lo otro".