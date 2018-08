Kiko Matamoros pillado en "uno de esos bares con lucecitas"

Este miércoles pasado Kiko Matamoros estaba muy enfadado con Lydia Lozano porque no sabía cómo habían podido llegado hasta ella unas supuestas fotos y vídeos en las que se le ve a él en una fiesta.



El colaborador presuponía que Lydia quería vender esas imágenes de su compañero. Hoy, después de montar unos de sus habituales 'circos' durante la publicidad, según recoge la web de Telecinco, porque no quería que se hablara más de este tema, Lydia ha dado su versión:

"Me mandaron unas fotos y yo dije que se pusieran en contacto con producción. Luego, me siguieron hablando y las vi y, en principio, no reconocí a Kiko, pero al final, sí. Y entonces decidí no hacer nada".

Por otro lado, según recoge Exclusiva Digital, Rafa Mora llegaba al plató con una información que decía era de última hora: audios y mensajes que demostraría que Lydia mostró interés en recibir "con calidad" los vídeos en los que se veía a Kiko Matamoros en una "situación comprometida".



Quería poder verlos bien para decidir si los pasaba a producción del programa o no. Lydia, que ha autorizado que se escuchen esos audios, perdía los nervios porque ella insiste en que vio los vídeos y no hizo absolutamente nada. "Yo no me tengo que defender de algo que no he hecho", decía una y otra vez, pero el vigoréxico ex tronista de 'MyHyV' insistía en que él mismo ha escuchado su voz diciendo "no hables con nadie más que yo lo saco".



Finalmente, se ha podido oír a la fuente de la fuente que le pasó a Lydia los citados vídeos y cuál era su contenido concreto, entendiendo el por qué del furibundo cabreo de Kiko Matamoros.