Kiko Matamoros regresa hecho una furia a 'Sálvame' repartieno 'zascas' a todas las colaboradoras

Unos días después de haber mandado a la mierda en una llamada telefónica todos los colaboradores de 'Sálvame' y decir que esta hasta los huevos del programa y la casa, Kiko Matamoros volvía este miércoles al programa haciendo uso de una inusitada violencia verbal y arremetiendo contra todo y contra todas.

Tras un primer enfrentamiento con Lydia Lozano nada más verse las caras en el plató, el ex marido de Makoke daba los motivos de su tremendo enfado: "Aquí hay muchas personas que opinan y tienen menos crédito que el gato de una amiga mía. Que vengan ahora y me digan dónde están las exclusivas de las que tanto han hablado".

Matamoros se ha enfadado tanto con los colaboradores de Sálvame porque se siente traicionado por ellos. "El miércoles pasado yo estuve aquí, dije lo que tenía que decir y, al día siguiente, el 'jurado' de Sálvame empezó a decir de todo, que Makoke me ha dejado porque estoy arruinado, que si exclusivas... Ya ha pasado un tiempo prudencial, decidme dónde están. Tenéis que demostrar lo que decís. Me molestó esa actitud en general y me dolió todo en general. ¿Cuándo he venido yo aquí a mentir?".

Según recoge Exclusiva Digital, el programa de la cadena que pilota Vasile empezaba de manera violenta ya porque Kiko y Lydia Lozano han tenido una pelea incluso antes de entrar en el plató. Matamoros acusaba a la mujer de Charlie de haberse querido beneficiar económicamente de unas fotos en la que se le veía -supuestamente- a él y su compañera de programa se ha ofendido muchísimo. "Ni si quiera les he dado credibilidad y no se lo he dicho a nadie ni las he sacado en ningún sitio", le ha contestado Lydia, pero el enfrentamiento ha sido épico.

Contra Gema López: "Tú bien que vendes tus exclusivas en la playa"

"A mí me también me han dicho que tú, Gema, bien que vendes tus exclusivas en la playa", soltaba a la ex colaboradora de '¿DEC?' con la que Kiko tenía cuentas pendientes desde hace una semana. Gema no ha dudado en contestarle con contundencia: "Si te crees que con esta entrada triunfal que has hecho me vas a callar lo llevas claro, Matamoros. Yo voy a opinar lo que me dé la gana y, si no te gusta, puedes mandarnos a todos a la mierda".

Como era previsible también tuvo sus palabras contra Chelo García Cortés: "Eres una falsa y una tramposa"

Chelo García Cortés le ha pedido a Kiko que, ya que estaba en plan sincero, le dijera por qué en el pasillo la había llamado "falsa". "Pues mira, es porque el miércoles me mandó un mensaje muy cariñoso y ella me apoya y dice que me cree, y el jueves empieza el gazpacho. Dijiste que mi ruptura olía a montaje, que tu opinión había cambiado porque parecía que había un interés económico detrás", le ha contestado Kiko, algo que ella negaba en rotundo que fuera así.

Y siguiendo con su línea misógina de atacar a mujeres, era María Patiño quien saltaba: "A mí tú no me vas a decir que vienes a por mí" Después de haberse enfrentado a Lydia Lozano, Gema López y Chelo, María Patiño le ha hablado como se merece este individuo. "Discutir con ellas es lo más fácil que podías hacer. Aquí todos hemos dudado sobre los motivos de tu separación y hay que saber aceptar las opiniones", le ha dicho, sacando su vena más "macarra".