Cruce de zascas entre Oriana Marzoli y Terelu Campos

Oriana Marzoli es la cuarta concursante 'GH VIP' cuyo nombre se ha oficializado este jueves

La pizpireta rubia acudía este jueves a 'Sálvame' para hablar de su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra, pero al final ha hablado de casi todo en vez de eso.

La ex participante en 'MyHyV' y en 'Supervivientes' se ha encontrado por primera vez cara a cara con Terelu Campos, algo que no le hacía mucha gracia después del supuesto comentario que hizo la hija de Maria Teresa Campos afirmando que ella es una "malajunta" para su hija Alejandra.

Oriana le respondía con dos grandes zascas en toda su cara: "Yo no voy a entrar en si eres mala madre" y "No me toques las narices hablando de tu hija".

El hecho de que Oriana nombrase a la hija de Terelu, hacia que la colaboradora mirase al director del programa para decirle que no quería que se hablara de Alejandra. Algo que como viene siendo habitual en Terelu después ella no respetaba ya que era la propia Terelu quien hablaba de Alejandra Rubio, lo que sentaba a cuernos quemados a Oriana ya que Terelu sí podía decir lo que quisiera y ella no, algo que la venezolana Marzoli lleva muy mal.

A partir de ese momento, según recoge Exclusiva Digital, comenzaba una fuerte discusión entre ambas en la que Oriana reprochaba a Terelu que haya dicho que no es una "buena influencia" para Alejandra: "Yo le aconsejo muy bien y no tengo ningún problema con la noche ni nada", a lo que han seguido graves comentarios, como el no querer a entrar a cuestionar si Terelu es una buena madre o no.

Terelu cambiaba su semblante, adoptando un rictus muy serio ya que piensa que una amiga que quiere a su hija, como ha dicho Oriana, "no hablaría así a sus familiares" porque, luego, la que "sufre viéndolo" es Alejandra.

Oriana daba por zanjada la entrevista y se ha marchaba en ese momento del plató con cara de pocos amigos.

Pero la historia no terminaba aquí. Poco después Alejandra Rubio daba su apoyo a su madre en las redes sociales y Oriana dejaba de seguirla.

Se avecina tormenta en 'GH VIP' a tenor de la información y conocimiento del que dispone Oriana sobre la hija de Terelu.