El aseo de mujeres en Telecinco se convierte en plató, con Lydia Lozano sentada en el 'trono'

En ese 'Gran Hermano' en que a veces se convierte 'Sálvame', este jueves el programa convertía el baño de mujeres del pasillo central de Telecinco en improvisado plató.



Después de que acusaran a Lydia Lozano de haber intentado vender unas polémicas imágenes de Kiko Matamoros al programa 'Socialité' que presenta María Patiño los fines de semana (aunque ya quedara claro que era una broma), Lydia salia llorando (que raro ¿verdad?) del plató y se refugiaba en el baño. Terelu Campos y Belén Rodríguez la seguían para intentar hablar con ella sobre el asunto que había levantado más de una ampolla.



La tensión hacía que las tres colaboradoras se olvidaran que tenían los micrófonos abiertos y seguían hablando si Lydia había traicionado o no a Kiko Matamoros al intentar obtener unas imágenes del colaborador en las que se le ve en un "bar de lucecitas" y, supuestamente, entrando en una habitación reservado con una chica.



Lydia sostenía que, aún viéndolas, no hizo nada con ellas, pero el hecho de que ella bromeara con pasarlas al programa de María Patiño le ha costado un disgusto importante. Y es que esta mujer no aprende.



La conversación en el escusado entre la colaboradoras se desarrollaba, a voz en grito, de la siguiente manera según recoge la web de T5.



Terelu: "Te lo he dicho antes. Ha sido una gran torpeza lo que has hecho. Yo jamás en la vida jugaría con nada de un compañero, me caiga bien o me caiga mal, me haya hecho daño o no".

Lydia: "Pero que yo no iba a vender nada a 'Socialité', que era una broma, que iba yo ofreciendo el móvil por el camino, pero que era broma, no le iba a dar ningunas imágenes".



Terelu: "Que sí , que te creo, que aquí hacemos ese tipo de bromas".



BelénRo: "Pero es que hay bromas que no se pueden hacer"



Terelu: "Que fue María Patiño la que hizo la broma"



Lydia: "Que yo no tenía intención de venderle nada"



Terelu: "Dicho esto, a mí me llegan unos vídeos así y yo digo, escúchame, Sálvame tiene los micrófonos puestos por todas partes, y no quiero hacer bromas ni saber nada. Ahí tienes que reconocer que te has equivocado. Y tenías que haber dicho que al principio podías haber pensado en no proteger a Kiko, pero que luego decidiste que sí y punto".



Según recoge Exclusiva Digital, después de esta conversación, Kiko Hernández, en funciones de presentador estival del programa los jueves, entraba en escena y se colaba hasta el fondo, donde estaba sentada Lydia en la taza del water, a quien pedía que se tranquilice. Sentado en el suelo del baño, ha llamado a Kiko Matamoros por si quería añadir algo, pero este no le ha contestado.