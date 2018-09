Lydia Lozano descubre el juego sucio de Kiko Matamoros con Rafa Mora y Jordi Martin

Tras una semana en la que a Lydia Lozano le han llovido las criticas acusándola de traidora, la colaboradora se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' frente a esa pareja de 'pícaros' que son Rafa Mora y Jordi Martin, donde contaba todas sus sospechas sobre el affaire de las imágenes de Kiko Matamoros en un prostíbulo.



Según la teoría de la periodista, Kiko Matamoros podría ser partícipe con "meditación y alevosía" para desviar el foco de su separación con Makoke.



Nuestros compañeros de Exclusiva Digital han recogido parte de la conversación que mantuvieron María Patiño y Lydia Lozano en el plató del programa

Lozano "Yo podía haber dicho a la productora 'oye no sabéis lo que me ha llegado al móvil', es que no se lo conté a nadie. El que lo hace público, que él ha estado una noche en una sala"



Patiño: "Y tú que lo conoces, por qué crees que Kiko a parte de acusarte, según él teniendo todo tipo de prueba, por que crees que quiere hacer público el hecho de que esté en un prostíbulo, también es cierto que ya estaba separado.. ¿Por qué? ¿Tanta manía te tiene?"



Lozano: "Bueno primero el mensaje que me manda es que yo me he querido lucrar cuando es absolutamente falso. Me enseña un mensaje de Fernando Tejero (no el actor), por cierto ya he averiguado quien es Fernando Tejero que me lo dijeron ayer, y luego yo creo que es una manera de decir oye yo tengo que ir al 'Club del espectador', tengo que ir a hacer mi trabajo, pero mira voy a hacer esto, que le caiga un poquito la mierdecita a Lydia y así no me preguntan tanto por mis problemas, ¿No?"



Patiño: "Por lo tanto, según tu teoría, ¿Kiko Matamoros forma parte de toda esta trama? ¿podría ser partícipe?"



Lozano: "¿Partícipe? Yo creo que venía con premeditación y alevosía"



Patiño: "¿Eso significa que Kiko Matamoros cuando te acusa el miércoles, que yo estoy presente, ¿era para desviar el tema de su separación?"



Lozano: "Yo creo que sí"



Patiño: "¿Estás diciendo que Kiko es complice con una de estas dos persona de aquí (Rafa Mora y Jordi Martín)"



Lozano: "Cómplice no, que el sabía la noticia y que esos vídeos que yo no había divulgado, ya estaban, ya lo tenían. Y es más, Jordi Martin lo declara en Cazamariposas. Y yo me entero que ese vídeo que no he divulgado yo, lo tiene más gente. Y de hecho, creo que mis compañeros al día siguiente ven las imágenes y el programa sabe perfectamente que yo no he llamado a nadie para dar las imágenes"



Patiño: "¿Tú crees que te han tendido una trampa?"



Lozano: "A ver, trampa, trampa...que esto no interesaba el tema, han querido quedar bien con su amigo Kiko Matamoros y al final la que ha querido divulgar esto lo han montado para ser a mi, sin comerlo ni beberlo"



Patiño: "La verdad es que ha sido una manera muy inteligente de que toda España se entere que Kiko Matamoros ha estado en un prostíbulo".