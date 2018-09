El cabreo de Oriana contra la hija de Terelu: "No permito que una niña con 18 años me mande a paseo”

Oriana Marzoli, próxima concursante de 'GH VIP', acudía este lunes al plató ‘Ya es mediodía', el programa que presenta Sonsoles Ónega que nació como una alternativa al programa de Ferreras en laSexta y que se ha convertido en una extensión de 'Sálvame'.



La pizpireta ex tronista de 'MyHyV' y tertuliana en 'Supervivientes' iba a dar su punto de vista sobre el enfrentamiento que tuvo con Terelu en Sálvame, por nombrar a Alejandra Rubio, hija de esta, en televisión. Según recoge la web de T5, Oriana ha insistido en que ella no juzgó si Terelu era una buena madre o no, pero también hacía una aclaración:

"No sé por qué dice que soy una mala influencia por salir en televisión si ella también sale"(eso se llama un zasca en toda la boca). Sobre la ruptura de su amistad o cercanía con Alejandra también se ha pronunciado: "Fui yo quien la bloqueó primero"

Está claro que con las nuevas tecnologías ya no es necesario decir nada , con desconectar es suficiente para que la otra persona se de por enterada



Oriana se matenía en su postura afirmando que está tranquila porque cree que el público está con ella. También corregía un dato: "Yo no quise irme de ningún plató. Me fui antes de que me echaran de mala manera. Y yo sólo les contesté como hacen ellos, que son capaces hasta de hacer llorar a un compañero", ha dicho refiriéndose a 'Sálvame'.



Pero según recoge Exclusiva Digital, lo que más parecía interesar a los contertulios de 'Ya es mediodía' era el estado actual de su amistad con Alejandra. Según Oriana, "fue ella la que dijo "basta":