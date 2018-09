Mila Ximénez hasta el 'moño' del contínuo desprecio de Matamoros a 'Salvame'

El carácter que transmite Kiko Matamoros y que todo el mundo ve a través de la pequeña pantalla no es precisamente de los que levantan pasiones o simpatías. Su hosquedad, ademanes retadores, violencia verbal y la forma en que habitualmente se dirige a propios y extraños hace de el un individuo antipático a los ojos del espectador. Desconocemos como será en su vida privada, quizá es un ser entrañable, maravilloso, dulce y educado, aunque nuestra opinión al respecto -que la tenemos por informaciones de terceras personas y más- nos la guardaremos hasta que creamos oportuno.



Tal y como recoge Exclusiva Digital, tras su separación, Kiko Matamoros no hace mas que insultar y faltar a sus compañeros de programa, ai como al propio 'Sálvame' y "a la casa". No parece atravesar su mejor momento en ‘Sálvame' ni con La Fábrica de la Tele y Telecinco. El colaborador, tal y como recoge la web de T5, ha intervenido de manera desairada y poco o nada afortunada en numerosas ocasiones y Mila Ximénez está "cansadita", por lo que le envía este mensaje: "Estoy agotada del desprecio continuado que haces a este programa". Según comenta la veterana colaboradora "si Matamoros está descontento con nuestro formato, debería quedarse "en casa" y no venir para luego echarnos tierra por encima."



Pues tiene toda la razón la ex mujer de Manolo Santana