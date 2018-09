Carmen Borrego toma medidas legales contra una revista por publicar una foto suya operada

Carmen Borrego se está recuperando de su operación de papada y parpados y a la vez ha emprendido medidas legales contra una revista por sacarla en portada con una imagen tomada dentro del hospital, algo que contaba esta tarde Terelu Campos en 'Sálvame'.



Según han recogido nuestros compañeros de Exclusiva Digital, Terelu Campos decía:



Pero lo que parecía una exposición que se iba a quedar ahí, sin réplica por parte de nadie, ha coincidido con la entrada de Kiko Matamoros en ‘Sálvame' quien decía a Carlota Corredera:

"Ahora mismo estaba levitando porque estaba oyendo a Terelu decir eso, hombre que Carmen mande un comunicado para desmentir que haya podido comerciar con una foto cuando ha comerciado con todo lo demás, programa incluido me parece un chiste. Lo estaba escuchando y decía '¿pero nadie le dice nada?'. Me parece muy bien pero molestarte en mandar un comunicado para decir que no has comerciado con eso cuando lo has hecho con todo de arriba a abajo... "