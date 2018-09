María Patiño no se corta y califica de 'cínico' a Kiko Matamoros, que responde tirándole un beso

María Patiño ha tenido conocimiento de algún tipo de información que le ha hecho cambiar la percepción que tenía sobre la separación de Kiko Matamoros y Makoke.

La colaboradora de 'Sálvame' cree que la próxima concursante de 'GH VIP' es "más víctima de lo que pensaba", añadiendo que durante el último año de la relación entre la pareja "Makoke era como un mueble de su casa", afirmando además, según recoge la web de Telecinco, que ahora Matamoros está provocando "situaciones lamentables en las que no se cuida nada".

Kiko Matamoros y Makoke han puesto fin a su relación según publicó la revista Lecturas hace unas semans, y los protagonistas confirmaron posteriormente, pero la historia oficial que se conocía hasta ahora parece que va a sufrir un giro con lo que acaba de tener conocimiento María Patiño:

"después de la posibilidad que he tenido de enterarme de qué ha ocurrido en esa casa, me atrevo a afirmar que Makoke es más víctima de lo que pensaba".

La cronista social asegura que Kiko está provocando "situaciones lamentables donde no se cuida en nada" y lo hace con una clara intención: "provocar situaciones".

A raíz de lo que ha podido saber, Patiño ha tomado conciencia de que la imagen que tanto ella como los hijos de Kiko tienen de Makoke es de "culpa" de quien hasta hace unas semanas fuera su marido.

No sabemos si la información a la que ha tenido acceso o le ha llegado a Patiño es la misma que la documentación que obra en nuestro poder sobre unos sucesos que tuvieron lugar en Enero del 2010

Según recoge Exclusiva Digital, también ha hablado de los motivos de la separación asegurando que ha tomado conciencia de que durante el último año de relación, Matamoros "no solo no ha estado a la altura" sino que ha sido "muy cínico" contado los motivos: "lo único que ha contado de verdad es que es el culpable".

"Kiko no ha respetado en absoluto a Makoke este último año", ha dicho Patiño aclarando que no se refiere a deslealtades del colaborador de ‘Sálvame'.

Afirma que la persona que le ha puesto sobre la pista ha sido Terelu y añade:

"En el último año de relación, Makoke era un mueble de su casa, tuve la oportunidad de conocer de primera mano las circunstancias del matrimonio y está muy bien el ‘yo tengo la culpa', pero si Makoke cuenta en ‘Gran Hermano VIP' la mitad de las situaciones que ha vivido, nos va a sorprender".

Finalmente, cuando María Patiño preguntó a Kiko qué le parecería que Makoke tuviera algún tonteo en la casa de GH VIP, el defensor de la audiencia de 'Sálvame' respondió lanzando un beso a la periodista.