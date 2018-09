Miguel Temprano haciendo amigas: "Patiño es mala compañera y Tárrega un ser maligno"

A todo el mundo sorprendió el regreso de Miguel Temprano a Mediaset, y más como 'protagonista' de uno de sus programas docurealitys, en concreto 'Ven a cenar conmigo' en Cuatro.



El fotógrafo, colaborador en ocasiones de 'Sábado Deluxe' y otros programas de debate de Telecinco, regresaba así a Mediaset tras haber hecho público el veto que cernía sobre él que en sumomento afirmó le puso María Patiño.



Según recoge La Mosca Mediática, en el 2013 Temprano denunció que había sido despedido de Antena 3 por un complot de varias personas:

"Fueron María Patiño, Jaime Cantizano y la dirección. Ahora en 'Sálvame Deluxe', María Patiño ha renunciado voluntariamente a compartir plató conmigo. Lo mismo es que tiene miedo a que le diga cuatro cosas en la cara... ¡Y yo no tengo ningún problema en hacerlo!"

En la entrevista que le realizaba Kiko Hernández para ¡Qué me dices!, según cuenta Exclusiva Digital, Miguel afirmaba que Patiño es "mala compañera, a mí me lo ha demostrado. Es de esas mujeres que no sabe aceptar un no". Preguntado por si le había tirado los tejos, el ex legionario lo desmintió: "No, para tirarme a mí los tejos hay que tener más altura".



Peor opinión mostraba sobre su ex novia Cristina Tárrega, a la que definía como "un ser maligno". También tenía palabras para Lydia Lozano, asegurando que "su único fallo es que le pierde la boquita, no sabe quedarse callada y eso le trae problemas con los amigos y los personajes... a mí también me pasa".