Mila Ximénez desengañada de su amiga Terelu: "Me ha defraudado"

Los amores y desamores, las amistades y enemistades, las filias y las fobias entre los colaboradores de 'Sálvame' son el día a día del programa. Tan pronto se quieren a rabiar como se odian a muerte entre ellos.



El último caso lo tenemos en la relación de amistad que tienen Mila Ximénez y Terelu Campos que parece una montaña rusa por los altibajos que coninuemante tiene en e tiempo. Aunque el principal problema en que esto sea así viene de hace años y los más viejos del lugar saben a que nos referimos, los cambios de criterio y forma de pensar y actuar que parece tener la hija mayor de María Teresa Campos en los últimos tiempos, no son del agrado de la ex mujer de Manolo Santana.



Según recoge Exclusiva Digital, tras la operación de papada de Carmen Borrego, ‘Sálvame' hacía pública la noticia de que Terelu Campos también se iba a someter a una intervención estética "radical" antes del estreno de ‘Las Campos'.



Esto impactó mucho a sus compañeros de plató, sobre todo a Mila Ximénez quien manifestaba visiblemente molesa: "Me ha sorprendido que no me lo cuente". La veterana colaboradora afirmaba que no ha hablado con su amiga porque no le ha mandado "ningún mensaje" y aseguraba que : "Terelu Campos me ha defraudado".