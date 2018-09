Diego Arrabal pone en su sitio a María Patiño tras el pasteleo de entrevista a Belén Esteban

El culebrón de la próxima boda de Belén Esteban con su novio Miguel, ha comenzado a serpentear. Tras la portada de Lecturas, revista de cabecera de la de San Blas, este fin de semana Belen se sentaba en 'Sábado Deluxe' para iniciar su periplo de entrevistas para hablar sobre el enlace que tendrá lugar en junio del año que viene, por lo que nos quedan muchas horas de boda Esteban. Solo acaba de comenzar



Para hacer atractiva la noticia hay que ir pelando 'la cebolla' y sacando temas relacionados con el enlace. Que si no ha invitado a las parejas de sus compañeros, que si ha prohibido a los asistentes que lleven el móvil al evento, lo que se va a gastar en la celebración, si va a haber o no exclusiva, etc, etc.



Se sentó en el plató como invitada, no como colaboradora, lo que engrosa el caché que se embolsa la madre de Andrea Janerio, y para entrevistarla estaban enfrente algunos de sus compañeros de programa por lo que la entrevista se desarrolló en un tono amable e incluso faldero, en algunos momentos, del que se había empleado a lo largo de la semana pasada y en otros espacios televisivos.



Pero entre los colaboradores se encontraba sentado el 'Pepito Grillo' de turno, el 'poli malo' de turno que puso la nota discrepante y discordante de los colaboradores: Diego Arrabal



Según recoge Exclusiva Digital, el fotógrafo marbellí fue el único que cuestionó las explicaciones que daba Esteban aunque, cada vez que lo hacía, el resto de contertulios se le echaban encima.



Al finaliza la entrevista, María Patiño, presentadora suplente del programa en los meses de verano que se despedía de esta función, quiso saber qué opinaba de la actuación de sus compañeros en el programa: "¿Tú consideras que mis compañeros han estado a la altura de la entrevista esta noche?".



Y Arrabal que no se corta ni con el cuchillo de 'Rambo' dijo lo que pensaba: "Ni tus compañeros han estado a la altura, ni tú has estado a la altura, ni la invitada ha estado a la altura".

Pues tiene razón Diego Arrabal, ni colabordor@s, ni presentadora ni invitada han estado a la altura. Lo de Patiño permitiendo que BE falte al respeto a Arrabal no tendría que haber sucedido... #bodabelén Ay, que Gema cree que ha sacado titulares, cómo e engaña a sí misma... — Pepita Trece (@Pepita_1306) 8 de septiembre de 2018