El 'ejemplar ciudadano' Matamoros llama a Diego Arrabal "bobo" "mentiroso" y "difamador"

El ejemplo de cinismo y caradura que realiza Kiko Matamoros a diario en Telecinco no tiene parangón. Este honesto y ejemplar ciudadano, que figura en el listado de Hacienda como uno de los mayores defraudadores del fisco de nuestro país con una deuda superior al millón de euros y que parece, según comentarios generalizados, que tiene mas trampas y pufos que una película de 'Fu Man Chú', se permite el lujo de insultar y criticar a quien se le ponga delante si no le baila al son que él toca.



De "bobo", "mentiroso" y "difamador", ha calificado Kiko Matamoros a Diego Arrabal, tras haber afirmado el fotógrafo marbellí que en su día se llegó a pagar 40 millones de pesetas por unas fotos de Makoke.

Kiko, hecho un energúmeno, entraba por teléfono para negarlo: "me parece una indecencia cómo estás envolviendo el caramelo". Pero Diego, que tiene más información que el CNI, replicaba a Matamoros: "¿para quién era el bolso y el monedero que compraste?", algo que el defensor del club del espectador negaba a carcajadas.



Según recoge Exclusiva Digital, el rifirrafe comenzaba esta lunes en 'Sálvame' cuando Diego Arrabal afirmaba que se llegaron a pagar 40 millones de pesetas para paralizar unas fotos muy comprometidas de Makoke y, minutos después, Kiko Matamoros llamaba al teléfono de Kiko Hernández indignadísimo para negarlo todo.



"Son unas fotos de Vicente Patuel y Lely Céspedes que tenían una relación en ese momento, Makoke no tiene absolutamente nada que ver con eso, no sale en ninguna foto" (estamos hablando de la época del Telecupón, cuando Makoke era una de las chicas que sacaban las bolitas premiadas) decía Kiko para quien la información de Diego es "una indecencia".



Pero Arrabal afirmaba que, si aún tiene las fotos en su poder, las enseñará en ‘Sálvame' para demostrar su verdad.



"¡Estoy hasta las narices!", decía Kiko y pedía al paparazzi que dejara de "difamar" (curioso que este individuo pida que no se difame, algo en lo que el parece tener un doctorado). Pero Diego volvía al ataque en forma de otra pregunta: "¿Qué hiciste el miércoles? ¿Qué compraste? ¿Para quién eran el bolso y el monedero que compraste?"; "para tu prima", replicaba de manera chulesca el hermano de Coto Matamoros negándolo todo: "anda bobo, bobo, bobo".



La pregunta y la respuesta derivaban en un cruce de acusaciones: "Sigue insultando", decía Arrabal ante lo que Kiko respondía: "esto es una golfería"; "de las que tú haces", replicaba sin inmutarse Arrabal; "bastantes más escrúpulos que tengo yo, ahora cuéntale a Patiño lo que dices de ella por teléfono", soltaba Kiko.



Parece que por ahora, y de cara a la entrada de Makoke en 'GH VIP', Matamoros va a ejercer de defensor de su ex mujer y no permitirá que nadie dañe la imagen de Makoke: "no voy a consentir que se arrastre a la madre de mi hija por un plató" y concluía vociferando a Arrabal: "¡No tienes escrúpulos!"