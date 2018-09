Belén Esteban no invitará a Maria Lapiedra a su boda y Gustavo González le responde

Después de la exclusiva que publicó en portada la revista Lecturas anunciado la próxima boda de Belén Esteban con su novio Miguel Marcos, la de San Blas pasó por 'Sábado Deluxe' para iniciar su periplo televisivo de generación de 'cash' a cuenta del futuro enlace matrimonial entre ella y el conductor de ambulancias, hablando ya de todo lo que rodeará esa boda, que no será por lo religioso ya que Belén no le ha pedido la nulidad a su ex marido Fran Álvarez.



Según recoge Exclusiva Digital, en ese avance ya de lo que será la boda del año de Telecinco, se habló de las personas que tenía previsto invitar al enlace y posterior celebración, y Belén afirmó que tiene claro que quien no va a estar invitada es María Lapiedra, por lo que a consecuencia de ello Gustavo González también se caerá de la lista de compañero invitados.



Tras este anuncio, el colaborador de ‘Sálvame' ha querido responder a su compañera de plató con un zasca de vuelta: "Yo también tenía pensado salirme de la lista", y de paso le ha enviado un 'consejo gratuito' para que afronte los mejor posible el peregrinaje de noticias que van a ser todos estos meses hasta que llegue el día de la boda en junio del próximo años, algo que apunta que dará mucho de qué habla, tanto por la venta de exclusivas previas y entrevistas en platós que haga la ex de Jesulin de Ubrique como por informaciones de terceros: "Espero que seas humilde y sepas aceptar las críticas".