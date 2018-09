Alessandro Lequio echa pestes al recordar su boda con Antonia Dell’Atte

La noticia de la próxima boda de Belén Esteban con su 'Migué' esta trayendo a los programas de Telecinco el recuerdo de otras bodas, mas cercanas o lejanas en el tiempo. Así ha sucedido en 'El Programa de AR' donde Alessandro Lequio ha recordado con desagrado, cómo fue su enlace matrimonial con la ahora flamante concursante de 'Masterchef Celebrity', Antonia Dell'Atte.



El 'conde' y la que fuera modelo de Giorgio Armani contrajeron matrimonio por lo civil, lo que, para Alessandro (católico practicante según afirma), es algo que le resta valor: "Ya sabéis que soy muy católico y, para mí, fue más importante la boda por la Iglesia, la que tuve con María".



Con Ana Obregón no pasó ni por el juzgado ni por la vicaria, por lo que su boda con María Palacios fue su segundo matrimonio en regla, "la más importante", comentado Lecquio Ana Rosa Quintana.



Según recogen en Exclusiva Digital, el contertulio recordaba su boda con Antonia y se ponía fuera de si, nervioso, revolviéndose en el sofá y al final explotaba: "¡Fue casarme, salir y decir ‘quiero divorciarme pero ya!'".



Es más, parece ser que como el mismo cuenta no pasó con su mujer la noche de bodas, "me fui de fiesta con los amigotes por la noche".



Su divorcio fue muy sonado, muy a la italiana. Ambos mantuvieron una tensa relación durante años que empezó a bajar de intensidad 'sísmica' cuando su hijo Clemente empezó a ser adulto



Una guerra que terminó implicando también a Ana Obregón como todos recordamos