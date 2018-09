Diego Arrabal y Kiko Matamoros a punto de llegar a las manos

La información que ofreció Diego Arrabal sobre unas polémicas fotos de Makoke en el pasado cuando era telecuponera (algo ya conocido por los veteranos de la crónica rosa) provocaba la indignación y repulsa de Kiko Matamoros, que se enfrentaba telefónicamente al fotógrafo marbellí acusándole de manipular y mentir.



Los dos colaboradores de 'Sálvame' se veían este miércoles las caras frente a frente y el primer round duraba menos de dos minutos, saldándose con el abandono pero la tarde acababa de comenazar.



Diego Arrabal habló el otro día de unas fotos que habrían sido retiradas por una alta suma de dinero en las que aparecería Makoke con Vicente Patuel, difunto marido de Carmen Sevilla, y Kiko Matamoros llamó indignadísimo para negar tal extremo diciendo su exmujer no era la protagonista de esas imágenes.



Tras el rifirrafe, el reencuentro en plató iba a ser 'High Tensión' pero solo ha durado 01.51 minutos, el tiempo que ha tardado Diego en pedir que no se le insulte (práctica habitual del faltón Matamoros). Kiko entre otras cosas le ha calificado de "manipulador" y "basura de periodista", por lo que Arrabal se iba del plató



Pero, según recoge Exclusiva Digital, este solo era el asalto de tanteo. Kiko y Diego no han dejado de lanzarse acusaciones e indirectas durante toda la tarde. Kiko cree que Diego tiene "gatitos en la tripa" algo de lo que daría fe "la gente que ha trabajado con él" y este comentario ha acabado con la paciencia de Diego: "¡Eres un sinvergüenza!", marchándose a continuación otra vez maleta en mano.



Kiko Hernández corría rápido en su búsqueda y lograba parar a Diego, que regresaba. El paparazzo respondía a los ataques de Kiko y avanzaba dos datos: por un lado que va a salir un reportaje fotográfico de él y por otro que la chica de la que habla se dedica "a la manicura".



También Diego ha dejado entrever una información documental de un presunto problema que tuvo Matamoros con agentes de la seguridad del Estado, documentación que por cierto obra también en poderde nuestros compañeros de Exclusiva Digital, y que de salir a la luz sería para que Matamoros, unido a su delito de defraudador fiscal con un importe que acarrearía cárcel, abandonara España



Seguiremos con este culebrón que se presenta duro y correoso