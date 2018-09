Miguel Temprano: "Las fotos de Lecquio y Mar Flores en la cama las hice yo. Ella cayó como una pipiola"

Tras el primer programa de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en el que Miguel Temprano dio un 'repaso' a algunas presentadoras y colaboradoras de televisión, este martes el anfitrión del programa era el propio reportero gráfico dando la cena en su casa. Todo un museo militar y periodístico, recargado de recuerdos



Y como no podía ser de otra forma, Miguel, en su terreno, hacía numerosas revelaciones de su pasado como paparazzo y reportero de prensa del corazón, algo que entusiasmaba a Nagore Robles.



Según recoge Exclusiva Digital, sin cortarse un pelo, tanto la colaboradora de televisión como Ivonne Reyes hacían preguntas bastante comprometidas que Temprano no tenía ningún problema en responder.



"¿Por qué tienes tantas fotografías de Alessandro Lequio?", preguntaba la novia de Sandra Barneda. Miguel respondía abiertamente: "Porque estuve trabajando con él seis años intensivamente". Y seguían las preguntas; "¿Eran pactadas todas las fotos?", le sondeaba Nagore. "Eran robados pactados", afirmaba Miguel. Algo que los más viejos del lugar ya sospechábamos. Temprano también confirmó que fue él quien realizó las famosas y polémicas fotografías de Mar Flores y Lequio en la cama: "Ella cayó como una pipiola". Tras aquello, Alessandro y él reportero cortaron toda relación.



Pero lo más fuerte fue cuando Ivonne Reyes abría otra línea de cotilleo: "¿Tú tuviste algo con Cristina Tárrega?".



"Es un tema que yo no lo he tocado nunca por mi madre y por mi padre... Les sentaba muy mal porque ella fue muy lianta y muy mentirsosa". respondía Temprano quien ya tuvo sus calificativos para la presentadora en el programa anterior. Sin embargo, no ha querido entrar en más detalles, se levantaba de la mesa decía "Si es que claro, me sacáis el tema de Cristina Tórrida...".