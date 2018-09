Antonio Montero sacude un zasca 'catedralicio' a la maledeucada de Belen Esteban

Hace unos días el periodista Antonio Montero afirmaba que no le gustaba el papel que Belén Esteban representaba en televisión y como era de esperar la respuesta por parte de la de San Blas no se ha hecho esperar, aunque más suave de lo habitual en ella

"Me dolió porque percibí que lo decías con desprecio". Ante este comentario y lejos de matizarlo o retirarlo, el fotógrafo y ex colaborador del desaparecido ‘DEC', pisaba aún más el acelerador y le atizaba un monumental 'zasca': "Con el dinero que has ganado te podías hacer preocupado en no seguir siendo tan maleducada".

Como recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, también aparecia el nombre de Andrea JAneiro, la hija de Belén, en la conversación: "No entiendo que te hayas tomado el lujo de decir ‘no habléis de tal persona' cuando te has pasado toda tu vida provocando que eso se hiciera".

Por su parte, Belén se ha controlado como no la veíamos en mucho tiempo afirmaba: "Si esto llega a pasarme en otra época de mi vida monto un pollo que arde ‘Sálvame".