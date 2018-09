El Continental’, con Michelle Jenner y Alex García, abre sus puertas este lunes en La 1

El Cine Callao de Madrid ha acogido este jueves el preestreno del primer capítulo de ‘El Continental', con la asistencia de gran parte del elenco: Álex García, Paz Vega, Secun de la Rosa, Fernando Tejero, Christian Sánchez, Mariola Fuentes, Mª Isabel Díaz, Juanjo Ballesta, Franky Martín, Raúl Tejón, Chanel Terrero, María Hinojosa, Manu Vega, Lucía Guerrero, Silvia Marty, Jaime Olías, Manuel Bandera o Sheila Casas, entre otros. Ambientada en los años 20 y protagonizada por Michelle Jenner y Alex García, ‘El Continental' llega este lunes a La 1 con el amor, la ambición y la clandestinidad como protagonistas de una historia con grandes dosis de acción y una estética muy particular. Una producción de RTVE en colaboración con Gossip Events, creada por el director y guionista Frank Ariza



Michelle Jenner interpreta a Andrea, la hija del dueño de El Continental (Manolo Solo); y Álex García da vida a Ricardo, un joven que de la noche a la mañana entra en la vida de Andrea al convertirse en el socio de su padre. Con su llegada, El Continental se convierte en el centro neurálgico de la noche de principios de los años 20, un club nocturno con una big band, donde se generan los negocios clandestinos de la época y que reúne todo el glamour de la alta sociedad. Pero Ricardo deberá enfrentarse a Baena (Roberto Alamo), que no está dispuesto a que la nueva banda se adueñe de la ciudad.



Capítulo 1

Ricardo León es un hombre que esconde un gran secreto en su pasado. Ha crecido con su tío Juan León de Baena, un capo del hampa que lleva años controlando el mercado del alcohol. Él fue el responsable de la muerte de los padres del chico. A pesar del tiempo transcurrido, Ricardo, convertido en el jefe de su propia banda, nunca podrá olvidar ni perdonar.



Ahora, Ricardo necesita recaudar fondos para su nuevo negocio. Quiere empezar a traficar con una sustancia desconocida en la ciudad con la que espera ganar mucho dinero. Ricardo y sus hombres van a El Continental, un local de las afueras que está pasando por un mal momento, dispuestos a cobrar la deuda que tiene su dueño Alfonso. Están preparados para todo, son violentos y no le temen a nada. Pero allí está Andrea, la hija de Alfonso: cuando Ricardo la ve por primera vez, sabe que ya nada va a ser igual para él.



Ricardo le propone a Alfonso convertirse en su socio para así poder estar cerca de esa mujer que le ha fascinado.



Espectaculares decorados

La serie se ha rodado en sorprendentes escenarios entre los que destaca la antigua estación de tren de Príncipe Pío, un inmenso edificio en el centro de Madrid, donde se ha recreado la destilería, uno de los ambientes de la ficción.



Además, un gran decorado reproduce el local El Continental, un cabaret de lujo con orquesta y música en directo. Música y baile son un ingrediente importante de esta historia de amor y lucha por el poder entre bandas.



Otro gran plató albergó los decorados de las calles que rodean El Continental y la fachada del local, y en otra localización se construyó la casa de Baena, la nueva destilería de Ricardo, con su despacho y laboratorio y otras estancias episódicas.

Reparto principal:



Michelle Jenner es Andrea, la hija del dueño de El Continental. Al principio no entenderá por qué su padre se asocia con un hombre como Ricardo. Pronto se verá que es mucho más que una mujer bella y valiente.



Alex García es Ricardo León, temerario y puede que incluso violento. Desde niño ha vivido enfrentándose a su tío y peleando por tener su propia banda. Ahora lo ha conseguido y espera disputarle el poder.



Roberto Álamo es Juan Baena, jefe de una banda de gánsters, hombre brutal y despiadado que no duda en recurrir a la violencia para mantener el control. Siempre ha cuidado de su sobrino con mano dura.



Raúl Arévalo es Andrés, la mano derecha de Ricardo y amigos desde la infancia. Junto a él están Chano (Franky Martín), Julián (Raúl Tejón) y Pablo (Juanjo Ballesta), los hombres de Ricardo. Violentos y valientes, siguen fielmente las órdenes de su jefe.



Christian Sánchez es Perico, el ayudante de Alfonso. Es un joven tímido, quiere a Andrea y les está muy agradecido porque desde el principio le han acogido como uno más de la familia.



Fernando Tejero interpreta a Ramiro, un superviviente que ha sabido salir adelante trabajando el oportunismo en el negocio del alcohol. Enemigo de Baena, es ambicioso, egoísta y solitario. Su único afán es el dinero y el poder.



Secun de la Rosa interpreta a Francisco, un buscavidas que acaba de llegar a la ciudad y se hace pasar por un importante diseñador italiano hasta conseguir trabajar para Ricardo. Su acompañante es Julieta (Chanel Terrero), una cantante en busca de una oportunidad para convertirse en artista.



Manolo Solo es Alfonso Abascal, el dueño de El continental. Viudo, su local ha tenido tiempos mejores. Es un buen hombre que intenta salir adelante y cuidar de sus dos hijos, Andrea y el pequeño Jesús.



Paz Vega aparecerá en la serie como Belice, una zíngara atrapada en su realidad pero que vive solamente en busca de su libertad.



EstefanÍa de los Santos es Gloria. Lleva poco tiempo en El Continental, pero es la novia de Alfonso. Tiene un pasado oscuro y no acaba de entenderse con Andrea.



María Isabel Díaz y Mariola Fuentes son Lissette y Clara respectivamente. Son las cocineras de El Continental y forman parte de la pequeña familia que Alfonso ha creado con los años en el local.