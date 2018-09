GH VIP 6: "Del 'potorrazo' de Aramis al roneo de Makoke con Brad Pitt "

El día que Makoke hizo el minuto de oro en GH VIP. Lógico en un escenario repleto de cuernos y suciedad. Vasile estrenó su zoológico con el mejor dato de audiencia en 13 años, pese a lo desfavorable del contexto, encumbrando el potorro de Aramís Fuster y dejando en paños menores a La Musa del Mosky de Paracuellos, Belén Esteban Menéndez.

Es la edición de los ex. Del gran Carlos Lozano, de los Kikos, Rivera y Matamoros, de Ana Obregón, de Alberto Isla, de MYHYV.

También de Brad Pitt y Barack Obama. Sí, has leído bien. Y se ha desatado la locura. En las redes sociales, en las plataformas audiovisuales, en los audímetros. Tela para cien días y cien noches, para 14 Galas ( pido disculpas por utilizar la nomenclatura del programa ), debates, tiras diarias, cientos de vídeos para toda la parrilla de la programación de la Cadena y para que los depredadores de Fuencarral/Mediaset despellejen en "modo Manada" a los habitantes de la Casa, tras el éxito del experimento con Carmen Borrego.

El directo y un burro apasionado casi malogran el guión y los ensayos, donde los detritus eran de mejor calidad. Pero la habilidad del conductor situó las cosas en el lugar que quiere la audiencia, a la que se atiende con obediencia militar.

Nada puede estropear el éxito. Ni la presencia de Máster Universo ni la de especies en riesgo de extinción como Verdeliss. Ni siquiera Oriana si reclama el protocolo de salida.

Si la cosa se tuerce está Ángel Garó. Si Garó sigue contando billetes, será llamado discretamente, en medio de un despiste del realizador, al confesionario. Y aparecerá Maruja Jarrón o Chiquito Nakatone. Y las noches de los fines de semana por las que suspira a cada momento Mila Ximénez.

Pero como cuenta Francisco Rodriguez en Exclusiva Digital, aún no han aparecido en escena los "comodines" para que la batalla sea cruenta. Pero todo llegará. Y no me refiero sólo a la entrada de Miriam Saavedra....que Isa Pantoja ha dejado fuera de Guadalix no sólo a su madre, su prima, su criada, su hermano, el tito Agustín, su ex marido, su madre biológica, sino también a un rapero de barrio y su amigo El Gordo.

Hasta Jorge Javier Vázquez, a quien ya le han hecho en directo "lectura" de nalgas, de espaldas a cámara, podría decidir dar la cara, bajarse los pantalones y reclamar a la máxima autoridad mundial en ocultismo que proceda al alargamiento de su pene sin límite de tiempo.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Usuario Único en Twitter @francis_uu

francisco.masaudiencia@gmail.com