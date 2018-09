Los humillantes y descalificatorios cometarios de Kiko Matamoros a su hijo Diego

Diego Matamoros se sienta este sábado en 'Sábado Deluxe' donde se someterá al 'temible' polígrafo de Conchita. Pero previamente 'Sálvame' se ha encargado de cebar su visita con palabras y comentarios que ha lanzado el primogénito de Kiko Matamoros sobre su padre. Sus palabras no han sido precisamente bonitas, algo que comprendemos ya que no sabemos que puede tener de bueno el defensor de la audiencia de 'Sálvame', y por tanto han surtido su efecto haciendo que reaccione Kiko Matamoros de manera inmediata.



Kiko Matamoros debería estar acostumbrado a ver a su hijo Diego paseándose por los platós de Telecinco, algo que aprendió de él mismo, donde le ha cuestionado como padre y hasta su comportamiento como marido. Pero algunas de las cosas que contó el viernes como avance de lo que sacará a la luz esta noche, han ejercido de detonante explosivo en el ex marido de Makoke.



Según recoge Exclusiva Digital, entre otras sosas Diego afirmó que la amante de su padre "es una chica joven, tiene menos edad que Laura, han mantenido casi seis años de noviazgo y Makoke tiene conocimiento". Añade que es con quien tiene la deuda de la que él habló de 12.000 euros aunque "hay muchas deudas y muchas mentiras por ambas partes".



Pero por si esto fuera poco, además aseguró que le consta que "Kiko pusiera un piso a su amiga" y también que "se casó con Makoke enamorado de otra mujer".



Tras esto, Matamoros padre reaccionó en sus redes sociales previendo la que se le avecina en el 'Deluxe'





"Oigo ladridos en la lejanía. Qué asco haber posibilitado la existencia de un ser carente de escrúpulos e inteligencia. Con lo fácil que es contar tu vida de infiel, sin necesidad de recurrir a inventarte la de otros",