Bronca épica entre Jorge Javier y Antonio Montero: "..me he bebido todo y no he salido rana a mis padres"

Como era de esperar, el programa 'Sábado Deluxe' de este fin de semana, comenzó tratando el tema de la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame', que había tenido lugar el pasado viernes y en la que la tonadillera habló de su hija con el corazón roto por lo que consideraba incorrecto proceder de la joven.



En la mesa de debate que había en el programa de la noche del sábado se encontraba Antonio Montero entre los colaboradores.



Según recoge Exclusiva Digital, el veterano periodista y paparazzo afirmaba en un momento de la tertulia que "A Isabel Pantoja le ha salido su hija rana"



Jorge Javier Vázquez en ese momento saltaba enmendandole la plana y enfrentándose a Montero (algo que no deja de ser una intransigencia típica del presentador que parece que quiere que todo el mundo tenga su opinión)

"Perdona, yo he estudiado, salido, me lo he bebido todo y no les he salido rana a mis padres. Por favor, que es una niña".