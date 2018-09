Kiko Matamoros resulta ser un 'infiel de bragueta fácil' tras el poligrafo a su hijo Diego

Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros y Marian Flores, primera mujer del colaboradro de 'Sálvame', se sentaba este sábado en el 'Deluxe' para someterse al polígrafo con preguntas relativas a su padre.



El hijo del sexagenario colaborador de 'Sálvame' explicaba la dura experiencia que vivió su madre cuando se quedó embarazada. Lo que contó Diego fue tan demoledor dejaba a los colaboradores conmocionados (como si no conocieran bien ya al interfecto) y se hacía un silencio sepulcral en el plató de 'Sábado Deluxe'.



Belén Rodríguez, de quien en su día Diego dijo que había mantenido relaciones intimas con su padre, intentaba calmar los ánimos diciéndole que la persona de la que estaba hablando era su padre, a lo que el invitado contestaba de forma bestial: "el monstruo que no conocéis".



Según recoge Exclusiva Digital, en relación a las presuntas infidelidades que podría haber cometido Kiko Matamoros en el tiempo que ha estado con Makoke, como pareja primero y después casados, Diego decía le ha sido infiel hasta con 30 mujeres distintas. El primogénito del defensor de la audiencia de 'Sálvame' contaba que su padre le ha enseñado desde siempre las fotos de las mujeres con las que mantenía encuentros y el polígrafo de Conchita decía que era verdad la respuesta que daba ante la pregunta de si su padre había sido infiel con más mujeres a Makoke.



Sobre si le consta que su padre le puso un piso donde vivir a alguna de sus amantes, Diego Matamoros contestaba de manera contundente: Sí. El polígrafo dictaminaba que decía la verdad y ademas Diego daba más detalles. La chica era del norte, camarera y le dejó un piso de un amigo para tenerla cerca.



Esto es lo que se llama amor de hijo hacía un padre que parece no se ha portado como tal con él en su vida....