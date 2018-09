Oriana abandona 'GH VIP' tan solo 48 horas después entrar en la casa de Guadalix

Lo adelantábamos este sábado a primera hora de la mañana: "Oriana a punto de tirar la toalla" y la tarde noche de este mismo sábado sucedía.



Tan solo 48 horas desde de que 'GH VIP' diera comienzo se ha producido un abandono que algunos ya intuíamos desde el momento que entró por la puerta de la casa de Guadalix de la Sierra: El de Oriana Marzoli. De nada servía la charla que mantenía con la psicóloga y los intentos Jorge Javier Vázquez de convencerla en directo, ni los ánimos que recibí por parte de sus compañeros de encierro. Oriana ha abandonado el reality.



Lo de Oriana es la actuación propia de une niña mimada y consentida. Si la sacas de su zona de confort del postureo vanidoso en Instagram y su frivolidad, unido a la juerga discotequera, la ex 'MYHYV' se viene abajo. No puede estar sin su móvil y desconociendo lo que se habla de ella. pr eso es inútil cualquier intento de que lleve una vida distinta. La venezolana chirría y sucumbe.



Desde primeras horas de la tarde del sábado se veía venir. Oriana se mostraba muy desanimada pero ojo, no era el primer síntoma de bajón de la participante. La joven ya comenzó agobiada, según sus propias palabra, el jueves en plena gala de inicio. No se sentía a gusto con la casa que se había encontrado pero este no sería el motivo que le llevaría a tomar la dura decisión de abandonar.



Según recoge Exclusiva Digital, Oriana confesó a sus compañeros en la tarde del sábado, que echaba de menos a alguien de fuera, a una persona muy especial a la que no califica como novio pero con quien mantiene una relación desde hace un mes aproximadamente (vamos alguien a quien conoce a fondo).

Así se lo explicaba también a Jorge Javier Vázquez cuando el presentador conectó en directo con ella desde 'Sábado Deluxe': "No quiero ver ni a mi madre, solo tengo ganas de abrazar a una persona".



Los esfuerzos de Jorge Javier por convencerla fueron inútiles y la concursante terminó abandonando el reality en plena madrugada: "Estoy como cansada, necesito un tiempo y dejar los realities. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo. Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma" dijo, alegando que su abandono se debe a un cansancio televisivo.

Tras la marcha de Oriana, 'el súper' reunió al resto de concursantes para darles la noticia. La reacción de todos fue muy similar: les daba pena la decisión que había tomado, se mostraron tristes y desearon que no se arrepintiera posteriormente. Por su parte, el súper aprovechó para decirle a los chicos lo siguiente: