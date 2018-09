Dulce, la niñera de Chabelita, responde enfurecida al ataque de Isabel Pantoja

La llamada telefónica de Isabel Pantoja el pasado viernes al móvil de Chelo Garcia Cortes para entrar en directo en 'Sálvame', con una duración de 80 minutos, dio para mucho.



Además de hablar de su hija Chabelita, principal motivo de la llamada, repartir cera al programa , colaboradores, Jorge Javier Vázquez y hasta Paolo Vasile, con quien dio muestras de estar muy molesta fue con Dulce, la 'niñera' de su hija



A Isabel Pantoja no le gusta el estilo de vida que lleva su hija, asegurando que no le consiente ciertas cosas, como que llegue de madrugada o que le quiten los puntos del carnet de conducir, afirmando que nadie sabe lo que sufre pensando en qué estará haciendo su hija. Además, culpaba en cierta forma a Dulce diciendo que le consiente todo, que vive a su costa y la calificaba como una "mala persona".



"Es su hija, pero va a a ser mi niña toda la vida", así de claro respondía Dulce a los ataques de Isabel Pantoja. 'Sálvame' ha mostrado cómo reaccionó la niñera a medida que escuchaba a Isabel, y gritaba:"¡Mala yo no, mala ella! Que se atreva a denunciarme, que estalla todo".



Según recoge Exclusiva Digital, mientras la tonadillera hablaba, la redacción del programa de las tardes de Telecinco, haciendo el llamado 'periodismo de oportunismo', se ponía en contacto con la aludida, que acababa perdiendo los nervios:



Dulce no está dispuesta a consentir que se le culpe de lo que sucede: "Yo no consiento nada, lo estoy sufriendo todo, no consiento que esté con un niñato, lo sufro igual". Dulce se enfadaba cada vez más y es que dice que lo único que ha hecho ha sido ayudar a Chabelita desde que se quedó embarazada y se fue de Cantora "con una mano delante y otra detrás".



Y desde luego parece que no permitirá (aunque ella no es quien para permitir o no este tipo de acción) que tomen medidas legales contra ella.



"¿Demandas? ¡Yo tengo más derecho a denunciar y no lo he hecho por su hija!", gritaba Dulce, retando a la viuda de Paquirri: "Que no se atreva a demandarme porque si lo hace lo va a tener complicado ¡que se atreva, que entonces estalla todo!"



"¡No es su niña!", gritó Isabel Pantoja, aludiendo a la forma en que Dulce se refiere a Isa, pero a ella no le importa en absoluto lo que diga: "va a ser mi niña toda la vida, es su hija, pero es mi niña".



Además, lanzaba dardos diciendo: "demasiado bien está mi niña para lo que ha sufrido ¡tiene mucha carencia!" Isabel dijo que perdió a su hija cuando se escapó del colegio a los 14 años, pero Dulce no lo cree así: "perdió a su hija, pero no por mí. Desde que se echó novio no lo ha consentido, a su hijo le ha consentido todo y ha hecho cosas peores".



"Me he entregado en cuerpo y alma las 24 horas para todos y me lo han pagado fatal", se quejaba Dulce asegurando que estuvo 30 años cobrando poco. Además, aludía a la operación de nariz que Pantoja dice que le pagó: "me he ganado la operación de nariz y lo que me falta, no lo voy a consentir, no puedo más. Yo salí por defender a su propia hija de los ataques de su hermano"..