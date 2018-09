Riña de 'gatas' en la casa de GH VIP : "No me toques que te expulsan"

Los 'pacíficos' días que ha pasado Mónica Hoyos desde que entrara el pasado jueves en la casa de 'GH VIP' parece que han llegado a su fin este domingo con la entrada, también como concursante, de Miriam Saavedra.

Las dos ex de Carlos Lozano son como el agua y el aceite, se repelen, y Miriam Saavedra hacía su declaración de principios a su compatriota peruana al llegar a Gudalix de la Sierra: "Este es mi concurso tanto como el tuyo". "No, querida, ahora vas a sufrir", le respondía una Mónica Hoyos desafiante.



Mas que un encuentro fue la continuación de un desencuentro que ambas mantienen desde hace tiempo, y con el que saben tienen un hueco para hacer dinero en los platós de Telecinco.



Según recoge Exclusiva Digital, Mónica Hoyos intentaba mantenerse en calma ante una histriónica y exagerada Miriam Saavedra, pero no podía evitar responderla y los encontronazos entre las dos mujeres eran continuos



"No me toques, ten cuidado porque te expulsan", decía Hoyos ante Miriam que gesticulaba de forma exagerada. "Me estresas, me tensionas", le respondía ella. "¿Esta es tu forma de empezar en televisión? No vas a llegar a nada. Haz castings", le espetaba Mónica, a la que la ex novia de Lozano respondía que que no lo necesitaba. "No, chupándome la sangre ya estás", le echaba en cara Hoyos.



Míriam decía estar cansada de darle protagonismo a Mónica Hoyos, quien al escuchar el comentario le decía: "¿Protagonismo? Si estás aquí por mí".



La última concursante en entrar a la casa de Guadalix, si no sustituyen a Oriana por abandono, le replicaba: "Mi relación te ha beneficiado porque eras un muerto televisivo". Mónica Hoyos le decía que ella ni siquiera había llegado a trabajar en televisión.



La tensión entre las peruanas iba a más y alcanzaba su punto álgido cuando Miriam mencionaba a la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos. "¿Qué talento tienes? ¿Ser la madre de la hija de Carlos?" le decía. "Ten cuidado con lo que dices de mi hija porque ahí te hundo en la miseria", respondía con cara de pocas amigas Mónica Hoyos visiblemente molesta.



El resto de concursantes eran mudos observadores de este cruce de reproches desde un monitor. Después recibían a la nueva concursante y, mientras hablaban con ella, Mónica Hoyos terminaba llorando de rabia e impotencia por tener a su gran enemiga personal y televisiva dentro de la casa, donde se aventura un convivencia lo más parecido a un infierno