'Dos tontos muy listos': La separación de Gloria Camila y Kiko Jiménez era 'broma'

El adelanto del nuevo vídeo Gloria Camila y su novio Kiko Jiménez daba a entender que habían terminado como pareja. Pero resulta que solo era una trampa de la 'graciosa' pareja jugando al despiste para crear expectación con su nueva pieza audiovisual y tener a aquellos que no tienten otra cosa que hacer que seguirlos, pendientes de esta.

La hija de Ortega Cano con tono serio y mirando a cámara, jugaba al doble sentido, ella decía: “Lo dejamos. Sé que es una situación difícil, rara. Pero creemos que os merecíais saberlo. Hemos llegado a la conclusión de que es lo mejor. Es mejor así. Necesitábamos espacio entre nosotros”.

Como recoge Lecturas, sin mencionar nunca la palabra ruptura pero cayendo a propósito en todos los clichés asociados a esta, los tortolitos de 'Supervivientes 2017' hablaban de acabar con su canal conjunto en Mtmad, pero no de acabar con su noviazgo; aunque quien que lo oyese podía pensar lo segundo. “Lo que hemos vivido ha sido increíble. Me da muchísima pena, pero yo no puedo cambiar las cosas”, proseguía.

A continuación le pedía a su chico que él también interviniese. Gloria, había hecho una puesta en escena digna de un Goya, en la que todo el mundo se ha tragado su doble juego. No así la de Kiko que se merecía un mojón por su actuación

"Hasta aquí llegó la broma”, y nunca mejor dicho. “Gloria ya lo ha explicado y es que hemos acabado hasta aquí (señala la frente) de todo… no quiero emocionarme pero lo vais a conseguir”.

“¿Qué os creíais que lo íbamos a dejar?”, dice a continuación Jiménez mientras Gloria le pasa una cebolla por la cara, demostrando qué le ha hecho llorar, “ya está, ¡no te pongas pesada!”. “Lo que hemos dejado ha sido el canal ‘Como yo te amo’ pero vamos a atrevernos a hacer algo nuevo para nosotros”, Gloría proseguía con la explicación, “ahora vamos a hacer nuestros vídeos por separado”.

Pues nada, ya habéis conseguido unas cuantas lineas en los medios, las próximas vamos a ver que tal resultan.