Jorge Javier Vázquez sentencia el principio del fin televisivo de Oriana: "¡Hasta siempre!"

Oriana Marzoli vivía este martes, probablemente, una de sus peores noches televisivas. Tras abandonar voluntariamente la casa de 'GH VIP 6', tan solo dos días después de haber comenzado el concurso, la venezolana acudía al plató de 'Gran Hermano Límite 48 horas', donde tenia que verse las caras con un duro e implacable Jorge Javier Vázquez, quien no le ocultaba su enorme decepción y que tras finalizar la entrevista la despedía de tal forma que parecía sentenciar el principio del fin televisivo de la "caprichosa" ex concursante: "Hasta siempre".



Según publica Exclusiva Digital, Jorge Javier Vázquez recibía friamente a Oriana en el plató de ‘GH VIP: Límite 48 Horas' después de que esta abandonase el concurso dos días después de entrar. "No podía más. No sé por qué la gente está tan rabiosa." decía Marzoli quien trataba de justificar su niñato comportamiento afirmando: "Simplemente me equivoqué en entrar en este momento. No era el idóneo para entrar en la casa",



Jorge Javier, que mas que presentador parecía un fiscal ejerciendo en la sala de un tribunal le decía:

"¿Sabes lo que me sucede, Oriana? Me daba igual que esta noche vinieses o no. He llegado un momento contigo que ya me da igual y eso es lo peor que le puede pasar a un presentador. No voy a valorar tu paso por la casa... esto es como un trámite que tiene que acabar cuanto antes"

Tras emitir un brevísimo vídeo, con gran ironía, de sus mejores momentos, que duraba menos de 5 segundos, la concursante intentaba quitar hierro al asunto riéndose, pero no son risas precisamente lo que le espera, ya que aunque intentó "negociar la cancelación de la clausula del contrato que penaliza por abandono voluntario" tendrá que pagar la multa correspondiente según confirmaba Jorge Javier.



Tras decirle el presentador lo que pensaba, quería que se enfrentara en directo a las críticas de sus fans desde redes sociales. Lo que escuchaba Oriana no le gustaba, ya que esta acostumbrada a los piropos y halagos, y cargaba de malas maneras contra críticos y hasta contra alguno de sus fans, a los que les ha dedicado de todo menos palabras bonitas.



Su actitud, reprobable para la gran mayoría, era parada en seco por el presentador, que la despedía con un aplaudido y premonitorio: "Hasta siempre Oriana".