Kiko Matamoros: "Las barbaridades que cuenta mi hijo son indecencias inventadas"

La revista Lecturas que ha aparecido este miércoles 19 de septiembre en los quioscos, publica una conversación exclusiva de Pilar Eyre con Kiko Matamoros en la que habla de desamor, de su hijo Diego, de sus separación de Makoke sin vuelta atrás, y de lo enamoradizo que es.



Entre otros titulares que ha dejado la charla con la periodista catalana destacaríamos los siguientes:



"Hombre, esto de separarse después de 20 años tampoco es una fiesta, como comprenderás",

"lo de...(duda) este c... es mentira. Las barbaridades que cuenta son indecencias inventadas. ¿Tú crees que le he hecho confidencias a ese canalla?",

"¡Que yo le he puesto un piso a alguien! ¡En mi puta vida lo he hecho! ¡Ni regalos caros, ni traerme a nadie de Tenerife!",

"Ha sido una historia de, digamos, entretenimiento que ahora doy por mal empleada. ¡Me arrepiento tanto"

"No vamos a volver, te lo juro, Pilar. Ninguno de los dos tenemos ni interés ni intención, pero quiero que gane ‘GH VIP' y que la vida le vaya bien. ¡Si lo que más me joroba de Diego son las mentiras que cuenta sobre Makoke, sobre su pasado y sobre si era consentidora! He intentado protegerla de tanta insidia. Tenía que ir al ‘Deluxe' y puse la condición de no contratar a Diego en tres meses, el tiempo que dura ‘GH VIP'. No aceptaron. Me enfada que hayan caído en el juego sucio delirante de mi hijo".

"¡Qué me importa lo que piensen cuatro gilipollas!",

"A ‘Sálvame' no volveré, pero voy a seguir de Defensor. Estaba bien porque era un ratito, pero ahora mis temas se alargan. ¡Pensaba que estaba bien pagado, pero ahora creo que es poco para todo lo que genero!".

"Viajo mucho, salgo bastante, he dejado de leer porque con el estrés no me concentro. Pero estoy algo cansado, la verdad".

"Soy muy enamoradizo, pero ahora se ha puesto muy difícil enamorar a una mujer. Quieren compromiso y ya no estoy para eso".