Rosa Mª Mateo sigue con su purga y cesa a los directores de RTVE en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha

Rosa María Mateo continúa con su purga y ha aprobado a el cese a los directores de los centros territoriales de Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, según recoge ECD



Cristina Ortiz, directora de los Centros Territoriales de RTVE, ha sdio la encargada de comunicar la decisión de Rosa María Mateo a los directores cesados de las televisiones autonómicas



Javier Gomar, que ocupaba la dirección de RTVE de la Comunicad Valenciana desde el año 2012, será sustituido por Arantxa Torres. La periodista dimitió en mayo como editora de Informativos, después de un polémico suceso en el que la televisión autonómica decidiera no emitir un vídeo con la reacción de la secretaria del Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, ante los abucheos de pensionistas al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



En el Centro Territorial de Castilla-La Mancha, será la periodista Cristina Bravo quien tome el relevo del actual director José Antonio Hernández de la Moya. Lo empleados del centro afirman que no entienden por qué se ha producido el relevo de su director y aclaran que existe una gran armonía entre los representantes de los distintos partidos políticos.



A Javier Núñez Ceballos, tercer cesado y director del Centro Territorial de Andalucía, también le han comunicado de manera oficial su salida. Será otra periodista, en este caso de RNE, Alicia Bonachera quien le releve en el cargo.



Las mismas fuentes aseguran que el director de Galicia, Rafael Cid, todavía no ha recibido de forma oficial la notificación de su relevo.



Desde su nombramiento como administradora única provisional de RTVE, a finales de julio, Rosa María Mateo esta 'cortando las cabezas' de todos aquellos que podríamos llamar no afines al 'nuevo régimen' que se ha establecido en el Ente Público con la llegada de la septuagenaria periodista. El único superviviente es Eladio Jareño, director de TVE que de momento no corre peligro su continuidad, aunque mejor vamos a decirlo en voz baja