Tras enseñar el 'potorro', Aramís Fuster lo vuelve a hacer y enseña su 'pandero'

Sin duda alguna Aramis Fuster es la 'Vip' de esta edición de 'GH' que está dando más juego, bailando el resto de concursantes alrededor de ella.



Tras la triunfal entrada que hizo la máxima autoridad en ocultismo mostrando su zona corporal donde las ingles se juntan y pierden su nombre, conocido popularmente como 'chichi' o 'potorro', la cosa no ha terminado ahí y estamos seguros que continuara.

Según han recogido nuestros compañeros de Exclusiva Digital, Aramís Fuster lo volvía a hacer y en esta ocasión mostraba su 'derriere' o culo.



"Aramis ¡Se te ve todo el culo! Ay mi madre. Lo tienes blanco y exuberante" decía Miriam Saavedra



"Si yo me desnudo aquí, vais a descubrir algo nuevo que ustedes no tengáis" afirmaba Aramis



"A ver yo quiero verte el pubis" le decía Aurah, a lo que la bruja le respondía "Para ver mi pubis hay que ganárselo. ¿Que me das a cambio"



Todo un divertimento para sus compañeros de concurso y espectadores que siguen el reality