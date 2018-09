El hiriente comentario de Noemí Galera hacia una famosa en el estreno de 'Operación Triunfo'

Es lo que tiene el querer parecer natural y dicharachera cuando tu trabajo realmente no es estar delante de las cámaras sino hacer castings, lo que has hecho la mayor parte de tu vida profesional en Gestmusic, que te vienes arriba de graciosa y metes la pata.



Noemi Galera, directora de la Academia de OT por obra y gracia de su veteranía en la productora catalana, acaparaba el protagonismo del estreno de la nueva edición de Operación Triunfo, por un comentario "gracioso" que hacía en el que se compara de manera hiriente con una conocida famosa, y provocaba la reacción inmediata de las redes sociales.



"Me veo bizca. Parezco Leticia Sabater" decía Galera, según recoge Exclusiva Digital, cuando conectaban en directo con ella desde el plató. Roberto Leal, que si es un profesional de la pantalla, que era quien estaba hablando con ella sonrió pero sin hacer comentario alguno continuaba con el programa para que pasara el comentario de Noemi lo más desapercibido posible. Pero las risas que se escucharon en el plató aún resuenan por la Ciudad Condal.



Conocedora poco después de la repercusión que había en las RRSS tenido su desafortunado comentario, Noemí se refirió al mismo y aún la lio más por su forma de hacerlo: "Si alguien se ha ofendido por lo de mi bizquez, perdón por existir".



Lo dicho zapatera a tus zapatos, y no te vengas arriba que estás muy crecidita, ya sabes eso de que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras