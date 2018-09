María Patiño abronca a Kiko Matamoros: "Has mentido disfrazando tu realidad"

María Patiño se sentaba este miércoles en 'Sálvame' tras unos días de ausencia y lo hacía con nuevo look de peinado y con las pilas cargadas, cargadas de 'mala leche concentrada', como ya hemos comentado en otro artículo, a la vez que sentaba cátedra con sus comentarios y apreciaciones, entre ellos sobre la llamada de Isabel Pantoja.



Además aprovechando que estaba Kiko Matamoros en plató, donde tenía su sección de 'defensor del espectador', la colaboradora y presentadora de 'Socialité' tenía sus más y sus menos con en ex marido de Makoke.



Para empezar, según recoge Exclusiva Digital, Patiño le soltaba de frente: "Diego ha sido considerado contigo en esta ocasión", lo que soliviantaba a Matamoros quien se mostraba indignado por las acusaciones de su hijo Diego en el ‘Poli Deluxe'



Según la cronista social, Diego se ha callado "la parte más delicada" aquella que se refiere a "irresponsabilidades" del colaborador.



Además, Patiño no entiende como Kiko pide respeto a Makoke cuando es él quien no le ha respetado.

"Mi hijo no tiene ni puñetera idea de mi vida", respondía furioso Kiko que invitaba a María a que contara lo que dice callar. "Yo no he mentido en nada", añadía el colaborador que no tiene 'un pelo de tonto'; "sí, has mentido, has disfrazado tu realidad", le contestaba María.