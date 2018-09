María Patiño humilla a Chelo Gª Cortés: "Isabel Pantoja te trata como a una empleada del hogar"

María Patiño volvía este miércoles a 'Sálvame' tras estar unos días ausente y lo hacía con las pilas muy cargadas, sobre todo de mala leche.



La colaboradora del programa de las tardes de Telecinco y presentadora de 'Socialité' hablaba de la llamada de Isabel Pantoja y dejaba a su amiga y compañera Chelo García Cortés como un trapo al decirle que "Isabel Pantoja te trata como a una empleada del hogar"



Patiño recordaba, muy indignada y a voz en grito, lo que le dijo la tonadillera echándole en cara a Chelo García Cortés las veces que le había invitado a comer a su casa porque estaba "sola" en Madrid: "¡Tú nunca has estado sola y has tenido mejores amigas que la Pantoja!". Según ella, Chelo nunca fue "amiga de verdad" de Isabel y ha asegurado que siempre la trató como a una "empleada del hogar".



Según cuentan nuestros compañeros de Exclusiva Digital, a Chelo estas palabras le sentaban como un tiro y contestaba a su amiga desde la época de 'DEC': "¡No te permito que digas eso!".



Pero la cosa no terminaba con Chelo, Patiño también criticaba a Mila Ximénez por su falta de reacción ante el cruce de palabras que tuvo con Pantoja, a Carlota Corredera por justificar su trabajo, así como a otros colaboradores por no contestarla.